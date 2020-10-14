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🔥 Synthèse des impostures et manipulations du Covid-19. Non à la dictature sanitaire❗À PARTAGER !
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23 views • October 14, 2020
7 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jbBwsdsSQ4A&;t=2s
Olivier Probst : https://www.youtube.com/channel/UCeIlNTiKHCvaYgI9KZ1D6kw
Voici les 2 nouvelles versions du document de réinformation :
- version 1 - petite police : https://cutt.ly/3gwbehp
- version 1 - grosse police : https://cutt.ly/sgwbqYC
Pour info, le document initial se trouve ici : https://cutt.ly/LgwvMah
Astuce : les deux premières pages des documents contiennent le lien qui permet de retrouver ces documents en ligne. Une idée pour diffuser cette réinformation pourrait être d'imprimer les deux premières pages et de les distribuer à votre entourage.
L'objectif de ce live est de présenter une nouvelle version du document de réinformation qui s'intitule "L'information dévoilée". Il a été réalisé collectivement par :
- Dr Nature : https://cutt.ly/ngeqFOp
- Ace : https://cutt.ly/ggeqGay
- Anthelion Griffin : pas encore de chaine
Merci à Ace Rimmer et Doc Nature pour ce très gros travail de compilation !
https://youtu.be/5Qkxoxbnhb4
Bas les masques, nous sommes en guerre ! Vidéo de synthèse sur les impostures autour du Covid-19.
https://youtu.be/6tnXEkAucgw
Bill Gates, Ange ou démon :
https://youtu.be/VvMbYD0qlqg
Olivier Probst : https://www.youtube.com/channel/UCeIlNTiKHCvaYgI9KZ1D6kw
Voici les 2 nouvelles versions du document de réinformation :
- version 1 - petite police : https://cutt.ly/3gwbehp
- version 1 - grosse police : https://cutt.ly/sgwbqYC
Pour info, le document initial se trouve ici : https://cutt.ly/LgwvMah
Astuce : les deux premières pages des documents contiennent le lien qui permet de retrouver ces documents en ligne. Une idée pour diffuser cette réinformation pourrait être d'imprimer les deux premières pages et de les distribuer à votre entourage.
L'objectif de ce live est de présenter une nouvelle version du document de réinformation qui s'intitule "L'information dévoilée". Il a été réalisé collectivement par :
- Dr Nature : https://cutt.ly/ngeqFOp
- Ace : https://cutt.ly/ggeqGay
- Anthelion Griffin : pas encore de chaine
Merci à Ace Rimmer et Doc Nature pour ce très gros travail de compilation !
https://youtu.be/5Qkxoxbnhb4
Bas les masques, nous sommes en guerre ! Vidéo de synthèse sur les impostures autour du Covid-19.
https://youtu.be/6tnXEkAucgw
Bill Gates, Ange ou démon :
https://youtu.be/VvMbYD0qlqg
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