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Καταστρέφουν Αιγαίο και Έβρο
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90 views • January 21, 2022
Οι πολιτικάντηδες είναι ΌΛΟΙ τους προδότες και πρέπει να λογοδοτήσουν σε Λαϊκό η Στρατιωτικό Δικαστήριο!!!
Γίνεται εποικισμός με της Ευλογίες της εκάστοτε "Ελληνικής" κυβέρνησης!
Δεν ενδιαφέρονται για την υπογεννητικότητα των Ελλήνων την οποία αυτοί την μηχανεύονται και τους αντικαθιστούν με λαθρομετανάστες με το πρόσχημα ότι στο μέλλον δεν θα έχουν έσοδα τα ταμεία για να πληρώνουν της Συντάξεις! Αφού οι ίδιοι διώκουν των Ελληνισμό με παράλογα μέτρα βγαίνουν κατόπιν σαν Εθνοσωτήρες να μας σώσουν γιατί νοιάζονται για το καλό μας (εδώ γελάμε)!!!!
Οι Τούρκοι κάνουν ότι θέλουν στο Αιγαίο και Έβρο και εμείς εδώ κρυβόμαστε από τους Πραιτωριανούς - Αστυνομικούς οι οποίοι για να μην χάσουν των μισθό τους βεβαιώνουν πρόστιμα για μάσκες και διώκουν τους ανεμβολίαστους καθώς και χτυπούν τους Έλληνες που αντιστέκονται στον εποικισμό. βλέπε Χίο, Σάμο, Μυτιλήνη, Λέρο κτλ
Οι Πολιτικάντηδες, οι Αστυνομικοί οι Δικαστικοί και οι Αγαπημένοι Δημοσιογράφοι είναι στην ουσία το κράτος το οποίο πρέπει να εξυγιανθεί.
2 μέτρα σχοινί έκαστος και δώρο το σαπούνι
Γίνεται εποικισμός με της Ευλογίες της εκάστοτε "Ελληνικής" κυβέρνησης!
Δεν ενδιαφέρονται για την υπογεννητικότητα των Ελλήνων την οποία αυτοί την μηχανεύονται και τους αντικαθιστούν με λαθρομετανάστες με το πρόσχημα ότι στο μέλλον δεν θα έχουν έσοδα τα ταμεία για να πληρώνουν της Συντάξεις! Αφού οι ίδιοι διώκουν των Ελληνισμό με παράλογα μέτρα βγαίνουν κατόπιν σαν Εθνοσωτήρες να μας σώσουν γιατί νοιάζονται για το καλό μας (εδώ γελάμε)!!!!
Οι Τούρκοι κάνουν ότι θέλουν στο Αιγαίο και Έβρο και εμείς εδώ κρυβόμαστε από τους Πραιτωριανούς - Αστυνομικούς οι οποίοι για να μην χάσουν των μισθό τους βεβαιώνουν πρόστιμα για μάσκες και διώκουν τους ανεμβολίαστους καθώς και χτυπούν τους Έλληνες που αντιστέκονται στον εποικισμό. βλέπε Χίο, Σάμο, Μυτιλήνη, Λέρο κτλ
Οι Πολιτικάντηδες, οι Αστυνομικοί οι Δικαστικοί και οι Αγαπημένοι Δημοσιογράφοι είναι στην ουσία το κράτος το οποίο πρέπει να εξυγιανθεί.
2 μέτρα σχοινί έκαστος και δώρο το σαπούνι
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