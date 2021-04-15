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Petrovics Garjajev (Pjotr Garjajev) 5G hullámgenetika hatásairól Drábik Jánostól
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16 views • April 15, 2021
Petrovics Garjajev (Pjotr Garjajev)
Garjajev fizikus professzort a hullámgenetikai tanulmányaiért 2020-ban Nobel díjra jelölték, de azt már nem vehette át, miután a cvd. vírus lehetséges terjedése és az 5G kapcsolatában komoly összefüggést fedezett fel, és mindezt nyilvánosságra is hozta, 2020. novemberében hirtelen kiesett a XIV. emeleti lakásából, és meghalt...
Drábik a videójában említni elég behatóan!
"Garjajev azzal próbálkozott, hogy bizonyos információkat közvetített a génekhez, a kvantumok szintjén, és észrevette, hogy ezen információk hatására a gének megváltoznak: megszűnik egy betegség, vagy épp létrejön egy másik. A nyelvi hullámgenetika lényege, hogy a génekhez küldött információ képes a gének kvantum mezejére hatni, és azok információs tárházát módosítani. Számos kísérletével bizonyította állításait, ezeknek mind utána lehet nézni.
Egy igen érdekes, és fontos meglátása a vírusokkal kapcsolatban volt: felfedezte ugyanis, hogy a vírusok kétféle módon is terjedhetnek: fizikailag, és mező (hullám) formájában. Garjajev képes volt egy vírusos fertőzést semlegesíteni az által, hogy a vírus genetikai hullám-mezőjét semlegesítette. Nézzük meg még egyszer, mit is jelent a fenti állítás: a vírusok nem csak fizikailag terjedhetnek (például levegő vagy érintés útján), hanem kvantum szinten is, mint információ. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy a vírus nem kell fizikailag jelen legyen ahhoz, hogy valaki elkapja. Ahogy a hagyományban is számtalanszor találkoztunk azzal a ténnyel, hogy a betegséget nem a konkrét fizikai kórokozók okozzák, úgy ezt maga Garjajev is bizonyította. Elég csak a vírus információja jelen legyen (bennünk), és létrejön a betegség. Ha ezt igazán felfogjuk, akkor megértjük mindazt, amit többször ismételgettem én is, hogy a védekezés hiábavaló, sem maszk, sem elzárkózás nem óv meg minket egy fertőzéstől. Az éberség azt jelenti, hogy a velünk való történéseket, betegségeket értelmezni tudjuk, vagyis éberen figyelünk. Ha elég éberek vagyunk, akkor elég információt tudatosíthatunk mindabból, ami bennünk van, és ez a tudás az igazi védelem: a kegy, amely megvéd mindattól, amit a nem tudatos tartalmaink okozhatnának.
“Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket.” - mondta Petrovics Garjajev egy interjúban."
Hallgasd, nézd, terjeszd!
Forrás: Lévay T Erzsébet
Garjajev fizikus professzort a hullámgenetikai tanulmányaiért 2020-ban Nobel díjra jelölték, de azt már nem vehette át, miután a cvd. vírus lehetséges terjedése és az 5G kapcsolatában komoly összefüggést fedezett fel, és mindezt nyilvánosságra is hozta, 2020. novemberében hirtelen kiesett a XIV. emeleti lakásából, és meghalt...
Drábik a videójában említni elég behatóan!
"Garjajev azzal próbálkozott, hogy bizonyos információkat közvetített a génekhez, a kvantumok szintjén, és észrevette, hogy ezen információk hatására a gének megváltoznak: megszűnik egy betegség, vagy épp létrejön egy másik. A nyelvi hullámgenetika lényege, hogy a génekhez küldött információ képes a gének kvantum mezejére hatni, és azok információs tárházát módosítani. Számos kísérletével bizonyította állításait, ezeknek mind utána lehet nézni.
Egy igen érdekes, és fontos meglátása a vírusokkal kapcsolatban volt: felfedezte ugyanis, hogy a vírusok kétféle módon is terjedhetnek: fizikailag, és mező (hullám) formájában. Garjajev képes volt egy vírusos fertőzést semlegesíteni az által, hogy a vírus genetikai hullám-mezőjét semlegesítette. Nézzük meg még egyszer, mit is jelent a fenti állítás: a vírusok nem csak fizikailag terjedhetnek (például levegő vagy érintés útján), hanem kvantum szinten is, mint információ. Hogy ez mit jelent? Azt, hogy a vírus nem kell fizikailag jelen legyen ahhoz, hogy valaki elkapja. Ahogy a hagyományban is számtalanszor találkoztunk azzal a ténnyel, hogy a betegséget nem a konkrét fizikai kórokozók okozzák, úgy ezt maga Garjajev is bizonyította. Elég csak a vírus információja jelen legyen (bennünk), és létrejön a betegség. Ha ezt igazán felfogjuk, akkor megértjük mindazt, amit többször ismételgettem én is, hogy a védekezés hiábavaló, sem maszk, sem elzárkózás nem óv meg minket egy fertőzéstől. Az éberség azt jelenti, hogy a velünk való történéseket, betegségeket értelmezni tudjuk, vagyis éberen figyelünk. Ha elég éberek vagyunk, akkor elég információt tudatosíthatunk mindabból, ami bennünk van, és ez a tudás az igazi védelem: a kegy, amely megvéd mindattól, amit a nem tudatos tartalmaink okozhatnának.
“Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket.” - mondta Petrovics Garjajev egy interjúban."
Hallgasd, nézd, terjeszd!
Forrás: Lévay T Erzsébet
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