32RCB Vi låter lyssnaren Tobias Lindberg komma med kritiska synpunkter på våra tidigare avsnitt

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel och Tobias Lindberg. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Tobias Lindberg driver bloggen www.informationskriget.se och medverkar även regelbundet i podden Radio Nordfront. Tobias har lyssnat på några utvalda avsnitt i vårt arkiv och vi för en diskussion fram och tillbaka hur väl underbyggda våra argument varit i de olika stora världshändelser som vi avhandlat med början i 9/11.

2) Carl Klangs låt That´s why the banksters keep us dumb

3) Vi fortsätter vår diskussion och argumenterar fram och tillbaka argument som talar för och emot att rymdresor skulle vara möjliga och huruvida raketer kan fungera i vacuum eller ej.

4) Conspiracy music gurus låt ”Puppet Show”

5) Urklipp ur den intervju som gjordes med Martin i Radio Nordfront den 31:a januari 2017.