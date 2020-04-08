Aλκυόν Πλειάδες 67 - Αποχαρακτηρισμός Διαστημικών προγραμμάτων, Solar Warden, υπόγειες βάσεις - Μέρος Α'

Αποχαρακτηρισμός προγραμμάτων SSP, Milab, Solar Warden, υπόγειες βάσεις



Μέρος Α'



Είναι θεμελιώδες να είμαστε αντικειμενικοί και να βλέπουμε με ευρεία κριτήρια το κρυφό κίνητρο που κρύβει αυτή ο τεράστιος αριθμός μυστικών σχεδίων, πειραμάτων και προγραμμάτων που χρησιμοποιούν οι σκοτεινές δυνάμεις για να αλλάξουν και να επηρεάσουν τη φύση και τον άνθρωπο. Μήπως κάτω από αυτές τις μεθόδους βρίσκεται η ελίτ που επιδιώκει να μας υποτάξει ή θα υπάρχουν και αρκετές εξωγήινες φυλές που προσπαθούν να κυριαρχήσουν τον πλανήτη και να υποδουλώσουν τον πληθυσμό, εφαρμόζοντας τα σκοτεινά τους προγράμματα και δημιουργώντας περισσότερες φυσικές και τεχνητές καταστροφές;



Από την πλευρά μας ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι παρεμβολές της δημιουργίας βλάβης στην ανθρωπότητα μέσω των βαθμιδωτών όπλων, της ψυχοτρονικής, των κυμάτων Elf, των πομπών Gwen, Hum, της νανοτεχνολογίας, του Haarp, καθώς και πολλών διαδικασιών που επηρεάζουν τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά του πληθυσμού ... αποκαλύπτονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο όλα όσα σχετίζονται με τα επιβλαβή μεταλλαγμένα τρόφιμα και τα πρόχειρα φαγητά, ομοίως και η τρομακτική παιδεραστία, ο σατανισμός και ο κανιβαλισμός ... καθώς και άλλες καταστροφές που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν με ατιμωρησία. Πιστεύουμε ότι το συντομότερο δυνατόν όλα αυτά και πολλά άλλα θα αποχαρακτηριστούν προκειμένου να παραδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο.



Ομοίως, οποιαδήποτε σχέση που έχει η ελίτ με τα όντα της Zήτα Ρετίκουλι, του Δράκου, σχετικά με τον πλανήτη Nιμπίρου καθώς και άλλων σκοτεινών κόσμων, πρέπει επίσης να δηλωθεί στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να αποχαρακτηρίσουν την κατασχεμένη Ελεύθερη Ενέργεια του μηδενικού σημείου, σχετικά με τους παράλληλους κόσμους, τις πολυδιάστατες πύλες, το πολυσύμπαν και ένα άπειρο επιστημονικών γνώσεων που μας έχουν πολύ καλά αποκρύψει.

Και τι γίνεται με την αύξηση των ανθρώπων που, για κανένα προφανή λόγο, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αρκετά χρόνια; Μπορεί να είναι ότι πολλές από αυτές τις εξαφανίσεις χρησιμοποιήθηκαν για τα μακάβρια έργα γενετικής τροποποίησης, κλωνοποίησης, μετανθρωπισμού; Μήπως ακόμη ζουν ή έχουν τοποθετηθεί σε ορισμένα μέρη ως μέρος ενός αποικιστικού προγράμματος που αγνοείται από όλους;

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για το Μυστικό Διαστημικό Πρόγραμμα SSP, το οποίο μαζί με το MILAB (πρόγραμμα στρατιωτικών απαγωγών) εκτελούν σκοτεινές μυστικές επιχειρήσεις. Και υπάρχει ένας ενεργός γήινος και διαστημικός όμιλος που είναι αυτός που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας και ακόμη και έξω από αυτόν ...