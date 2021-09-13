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Demo Christiansborg København Pt.3 Brian Bjørnsøn, Høgni Petersen, Pernille Grumme [11.09.2021]
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30 views • September 13, 2021
Disse 3 taler er taget fra veteran Brian Bjørnsøn's YouTube kanal.
~ 20 års dagen for 9/11 False Flag Attack [11.09.2021].txt 5:45 min
- Fælles Front Mod de Systematisk Sataniske Løgne.
1. Veteran Brian Bjørnsøn
86 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/sHkoORTVHsA
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
2. Veteran Høgni Petersen
64 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/PQ1V-139cvQ
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
3. Skuespiller Pernille Grumme
25 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/nHKc4mLo8wg
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
Brian Bjørnsøn's YouTube kanal
Joined May 10, 2011 - 21,132 views - 329 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
--
Part 3) Frihed eller Fascisme? Frihedskæmper Pernille Grumme fortæller [29.08.2020]
https://www.bitchute.com/video/9ZljOEehE9s0/
Danske whistleblowers: interview Høgni og Brian, tidligere udsendte soldater - 5/4 2013
59,246 views Apr 8, 2013
KPnetTV - 674 subscribers
https://youtu.be/YTjFRnIZtx8
16. maj 2017 PTSD-ramt veteran er for syg til at arbejde. Nu står hans hustru til udvisning, fordi han modtager offentlig ydelse
https://www.information.dk/indland/2017/05/ptsd-ramt-veteran-syg-arbejde-staar-hustru-udvisning-fordi-modtager-offentlig-ydelse
12. nov 2020 https://www.tv2ostjylland.dk/samfund/pludselig-dukkede-der-36-siders-corona-propaganda-op-i-flemmings-postkasse
Interview af to veteraner: Brian & Høgni taler ud
2,627 views Premiered Nov 8, 2020
Wild Visuals - 104 subscribers
https://youtu.be/8xzXeT1_jyE
--
Brian Bjørnsøn:
https://www.facebook.com/brian.nielsen.129357
https://twitter.com/aerkefisk
Høgni Petersen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056063913048
Pernille Grumme:
https://www.facebook.com/pernille.grumme
https://da.wikipedia.org/wiki/Pernille_Grumme
https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=804
https://www.imdb.com/name/nm0344483/
----
~ 20 års dagen for 9/11 False Flag Attack [11.09.2021].txt 5:45 min
- Fælles Front Mod de Systematisk Sataniske Løgne.
1. Veteran Brian Bjørnsøn
86 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/sHkoORTVHsA
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
2. Veteran Høgni Petersen
64 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/PQ1V-139cvQ
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
3. Skuespiller Pernille Grumme
25 views Sep 12, 2021
https://youtu.be/nHKc4mLo8wg
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
Brian Bjørnsøn's YouTube kanal
Joined May 10, 2011 - 21,132 views - 329 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCbC-qDfGfyqqFJiY-vKYLvQ
--
Part 3) Frihed eller Fascisme? Frihedskæmper Pernille Grumme fortæller [29.08.2020]
https://www.bitchute.com/video/9ZljOEehE9s0/
Danske whistleblowers: interview Høgni og Brian, tidligere udsendte soldater - 5/4 2013
59,246 views Apr 8, 2013
KPnetTV - 674 subscribers
https://youtu.be/YTjFRnIZtx8
16. maj 2017 PTSD-ramt veteran er for syg til at arbejde. Nu står hans hustru til udvisning, fordi han modtager offentlig ydelse
https://www.information.dk/indland/2017/05/ptsd-ramt-veteran-syg-arbejde-staar-hustru-udvisning-fordi-modtager-offentlig-ydelse
12. nov 2020 https://www.tv2ostjylland.dk/samfund/pludselig-dukkede-der-36-siders-corona-propaganda-op-i-flemmings-postkasse
Interview af to veteraner: Brian & Høgni taler ud
2,627 views Premiered Nov 8, 2020
Wild Visuals - 104 subscribers
https://youtu.be/8xzXeT1_jyE
--
Brian Bjørnsøn:
https://www.facebook.com/brian.nielsen.129357
https://twitter.com/aerkefisk
Høgni Petersen
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056063913048
Pernille Grumme:
https://www.facebook.com/pernille.grumme
https://da.wikipedia.org/wiki/Pernille_Grumme
https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=804
https://www.imdb.com/name/nm0344483/
----
Keywords
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