DOCUMENTAIRE HOLD OUT (COMPLET)

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Après "HOLD-UP" et "HOLD-ON", le nouveau documentaire "HOLD-OUT" réalisé par un collectif d'anciens journalistes de grands médias devrait voir le jour cette année sur le site internet officiel dans un premier temps et ensuite sur les différents canaux d'information alternatifs non mainstream.
Des informations exclusives à découvrir et à partager massivement...
Le lien officiel pour soutenir les producteurs du film :
https://citizen-light.fr/dons-citizen-light/
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