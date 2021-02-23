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2021-02-23 Dr. Sam Bailey - Kary Mullis (PCR inventor), Cancel Culture and Covid 19
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348 views • February 24, 2021
Kary Mullis, Cancel Culture and Covid 19. What was Dr. Karry Mullis' background and why did he come into conflict with much of the medical and scientific establishment?
References:
1. Kary Mullis Biographical: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/biographical/
2. Dr Kary Mullis - website: https://www.karymullis.com/
3. Kary Mullis - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis
4. Kansas State University - Dr Kary B. Mullis: https://www.k-state.edu/bmb/seminars/hageman/2013-Mullis.html
5. TED Talk: https://www.ted.com/talks/kary_mullis_play_experiment_discover?language=en
Dr Sam Bailey - The Truth About PCR Tests: https://www.youtube.com/watch?v=EWNkJUDctdk&;t=0s
6. Kary Mullis correspondence with Trisha & Tommy “The Duke” Morrison - May 7,2013: http://fourwinds10.com/siterun_data/health/disease/news.php?q=1385227884
7. Virus Mania - 3rd English edition: https://www.amazon.com/gp/product/3752629789/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A3TJVJMBQL014A&;psc=1
8. Kary Mullis - Dancing Naked in the Mind Field, 1998: https://www.goodreads.com/book/show/48497.Dancing_Naked_in_the_Mind_Field
9. Google TechTalk - September 17 2010: https://www.youtube.com/watch?v=nPETGWDWhNE&;t=0s
10. Off-Guardian - October 5th 2020: https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-are-sick/
11. Kary Mullis introduction to “Inventing the AIDS Virus” by Peter Duesberg, 1996: http://www.duesberg.com/viewpoints/kintro.html
12. Nobel Lecture - December 8, 1993: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/lecture/
13. ABC Australia - Talkback with Professor Greg Dore, 10 August 2020: https://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/talkback-%E2%80%94-covid-19-testing/12536006
14. MyNewsLA.com Kary Mullis death - August 8, 2019: https://mynewsla.com/education/2019/08/08/nobel-winner-kary-banks-mullis-who-revolutionized-dna-research-dies-in-o-c/
15. Personal communication with people who knew Kary Mullis but wish to remain anonymous.
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References:
1. Kary Mullis Biographical: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/biographical/
2. Dr Kary Mullis - website: https://www.karymullis.com/
3. Kary Mullis - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis
4. Kansas State University - Dr Kary B. Mullis: https://www.k-state.edu/bmb/seminars/hageman/2013-Mullis.html
5. TED Talk: https://www.ted.com/talks/kary_mullis_play_experiment_discover?language=en
Dr Sam Bailey - The Truth About PCR Tests: https://www.youtube.com/watch?v=EWNkJUDctdk&;t=0s
6. Kary Mullis correspondence with Trisha & Tommy “The Duke” Morrison - May 7,2013: http://fourwinds10.com/siterun_data/health/disease/news.php?q=1385227884
7. Virus Mania - 3rd English edition: https://www.amazon.com/gp/product/3752629789/ref=ox_sc_saved_image_1?smid=A3TJVJMBQL014A&;psc=1
8. Kary Mullis - Dancing Naked in the Mind Field, 1998: https://www.goodreads.com/book/show/48497.Dancing_Naked_in_the_Mind_Field
9. Google TechTalk - September 17 2010: https://www.youtube.com/watch?v=nPETGWDWhNE&;t=0s
10. Off-Guardian - October 5th 2020: https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-are-sick/
11. Kary Mullis introduction to “Inventing the AIDS Virus” by Peter Duesberg, 1996: http://www.duesberg.com/viewpoints/kintro.html
12. Nobel Lecture - December 8, 1993: https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1993/mullis/lecture/
13. ABC Australia - Talkback with Professor Greg Dore, 10 August 2020: https://www.abc.net.au/radionational/programs/lifematters/talkback-%E2%80%94-covid-19-testing/12536006
14. MyNewsLA.com Kary Mullis death - August 8, 2019: https://mynewsla.com/education/2019/08/08/nobel-winner-kary-banks-mullis-who-revolutionized-dna-research-dies-in-o-c/
15. Personal communication with people who knew Kary Mullis but wish to remain anonymous.
Want to see more videos about health?
Please support Sam's channel ▶ https://www.subscribestar.com/drsambailey
Subscribe for new YouTube videos ▶https://www.youtube.com/c/DrSamBailey
Follow her on Odysee (go on you know you want to!) ▶https://odysee.com/@drsambailey:c
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