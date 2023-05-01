Saint-Esprit - Deux rêves - L'enlèvement

La vérité sur la bible et ce qui va se passer ensuite. Des choses inimaginables sont sur le point d’avoir lieu. Êtes-vous sûr de vouloir rester sur Terre? Si vous êtes chrétiens nés de nouveau, êtes-vous sûr d’être prêt à quitter ce monde ?

Prière du Salut :



J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repent et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.

J'ai choisis pour vous les vidéos qui se rapportent à notre sujet.



https://www.youtube.com/watch?v=4AG_nJNcTjM&t=6446s&ab_channel=Messiah2030



https://www.youtube.com/watch?v=xCTcp2-uA-0&t=10s&ab_channel=ManchildMinistries



https://www.youtube.com/watch?v=7GUHRwmqrKQ&t=1s&ab_channel=GodAMinute%3F



Ce lien est pour le sous-titre en francais



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