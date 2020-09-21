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LA MECANIQUE DES DIEUX
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12 views • September 21, 2020
https://www.andre-as.com/la-mecanique-des-dieux.html
Un ouvrage qui soulève des interrogations :
Se pourrait-il que la Lune soit artificielle ?
Qui en seraient les concepteurs ?
Comment la Lune est-elle arrivée où elle est ?
Quel est le lien entre la Lune et les mythes sumériens ?
Auraient-ils placé des vaisseaux-lune autour d’autres planètes ?
Un ouvrage qui soulève des interrogations :
Se pourrait-il que la Lune soit artificielle ?
Qui en seraient les concepteurs ?
Comment la Lune est-elle arrivée où elle est ?
Quel est le lien entre la Lune et les mythes sumériens ?
Auraient-ils placé des vaisseaux-lune autour d’autres planètes ?
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