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Ceci n'est pas un complot - documentaire de Bernard Crutzen
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186 views • February 07, 2021
6 février 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=w6zGkTOq6qs&;feature=youtu.be
Bernard Crutzen : https://www.youtube.com/channel/UC8LFuQNQbSSD_3AhVY-AAYw
"Comment les médias racontent le Covid". Un film de Bernard Crutzen sur le traitement médiatique de la crise par les médias belges francophones. Ce qu'ils disent, comment ils le disent, et ce qu'ils taisent. Avec une attention particulière à la notion de "complot".
Partagez largement, pour faire bouger les lignes !
Documentaire sur cette manipulation de masse historique.
Bernard Crutzen : https://www.youtube.com/channel/UC8LFuQNQbSSD_3AhVY-AAYw
"Comment les médias racontent le Covid". Un film de Bernard Crutzen sur le traitement médiatique de la crise par les médias belges francophones. Ce qu'ils disent, comment ils le disent, et ce qu'ils taisent. Avec une attention particulière à la notion de "complot".
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