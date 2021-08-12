© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Пожары в калифорнии 2017
Follow
0
Download MP3
Share
Report
19 views • August 12, 2021
В этом видео говорится, что последние пожары в Калифорнии были очень странными и необычными. Дома сгорели изнутри в пепел: вместе со стеклом, конструкциями, ваннами и унитазами. Стоящие в нескольких метрах от домов деревья и строения абсолютно не пострадали.
Дома - в пепел, а деревья стоят зеленые, как будто рядом не было никакого огня. Нет рядом со сгоревшими домами и никакого леса, от которого якобы огонь перекинулся на жилые строения. В видео авторы утверждают, что использовалось новое оружее - мощнейший лазер, создающий температуру в узком пространстве в миллионы градусов, как внутри Солнца.
Подробнее на http://3rm.info/
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
Дома - в пепел, а деревья стоят зеленые, как будто рядом не было никакого огня. Нет рядом со сгоревшими домами и никакого леса, от которого якобы огонь перекинулся на жилые строения. В видео авторы утверждают, что использовалось новое оружее - мощнейший лазер, создающий температуру в узком пространстве в миллионы градусов, как внутри Солнца.
Подробнее на http://3rm.info/
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.