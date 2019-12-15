37RCB Om taktiken bakom systemets bekämpande av konspirationsavslöjare

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4 views • December 15, 2019



Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01

1) Patrik inleder med en tankegång kring hur vi ska kunna återgå till att lita på vårt eget förnuft. Därefter spelar vi upp några klipp från systemets olika metoder i att bekämpa det begynnande uppvaknandet.

2) Klipp som spelades upp i avsnittet i kronologisk ordning:

Ken Wheeler

Inledningen av filmen Behind the Curve

Konspiration 58

Kalla Fakta

https://www.youtube.com/watch?v=V6FMBkJjmow

Emma och Konrad

3) Simon Shacks låt One day Z Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och DanielGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Patrik inleder med en tankegång kring hur vi ska kunna återgå till att lita på vårt eget förnuft. Därefter spelar vi upp några klipp från systemets olika metoder i att bekämpa det begynnande uppvaknandet.2) Klipp som spelades upp i avsnittet i kronologisk ordning:Ken Wheeler https://www.youtube.com/watch?v=O0jydUzH4gw&feature=youtu.be Inledningen av filmen Behind the CurveKonspiration 58 http://stavrofilm.se/?p=2580 Kalla Fakta https://www.youtube.com/watch?v=MwLUBtuLAUA Emma och Konrad https://www.youtube.com/watch?v=0_6w28qlkOI&feature=youtu.be 3) Simon Shacks låt One day Z Keywords konspiration 58kalla faktafotbollsvm 1958

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