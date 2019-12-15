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37RCB Om taktiken bakom systemets bekämpande av konspirationsavslöjare
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4 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel
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1) Patrik inleder med en tankegång kring hur vi ska kunna återgå till att lita på vårt eget förnuft. Därefter spelar vi upp några klipp från systemets olika metoder i att bekämpa det begynnande uppvaknandet.
2) Klipp som spelades upp i avsnittet i kronologisk ordning:
Ken Wheeler https://www.youtube.com/watch?v=O0jydUzH4gw&feature=youtu.be
Inledningen av filmen Behind the Curve
Konspiration 58 http://stavrofilm.se/?p=2580
Kalla Fakta https://www.youtube.com/watch?v=MwLUBtuLAUA
https://www.youtube.com/watch?v=V6FMBkJjmow
Emma och Konrad https://www.youtube.com/watch?v=0_6w28qlkOI&feature=youtu.be
3) Simon Shacks låt One day Z
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Patrik inleder med en tankegång kring hur vi ska kunna återgå till att lita på vårt eget förnuft. Därefter spelar vi upp några klipp från systemets olika metoder i att bekämpa det begynnande uppvaknandet.
2) Klipp som spelades upp i avsnittet i kronologisk ordning:
Ken Wheeler https://www.youtube.com/watch?v=O0jydUzH4gw&feature=youtu.be
Inledningen av filmen Behind the Curve
Konspiration 58 http://stavrofilm.se/?p=2580
Kalla Fakta https://www.youtube.com/watch?v=MwLUBtuLAUA
https://www.youtube.com/watch?v=V6FMBkJjmow
Emma och Konrad https://www.youtube.com/watch?v=0_6w28qlkOI&feature=youtu.be
3) Simon Shacks låt One day Z
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