© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
08.03.2021. ОСИПОВ НЕ ПРИВИЛСЯ. Жидомасонские Спас и Союз смотреть нельзя! (Выпуск № 192 часть II (1)).
Follow
1
Download MP3
Share
Report
9506 views • March 05, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:24 Престарелая масонская погань Осипов не привился, содержимое шприца не вводили. Жидомасонские Спас и Союз смотреть нельзя!. https://ok.ru/video/3326040935094.
14:55 Как относиться к предательству друга ? Библия отвечает. Протоиерей Максим Первозванский. https://www.youtube.com/watch?v=N9bxAgeKBQo.
25:30 Можно ли общаться с предателем. https://www.youtube.com/watch?v=3DcnqwP8CFs.
35:25 Как поступать с недоброжелателями и предателями С.В Ковалев. https://www.youtube.com/watch?v=TIsYxXPOe-E.
42:59 ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА. ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ. https://www.youtube.com/watch?v=s9_K-pn-VMA.
49:12 Спасёт ли Россию изоляция? Протоиерей Андрей Ткачёв. https://www.youtube.com/watch?v=s9ciSivKyAY.
50:10 Архимандрит Амвросий Юрасов Грехи и их последствия, Эфир 14 12 16 Радио Радонеж. https://www.youtube.com/watch?v=zhQgZ_fFH4c&;feature=youtu.be.
53:03 Казах-красавчик! На пальцах объяснил полиции,что они занимаются геноцидом. https://www.youtube.com/watch?v=PqYPSvLN4VY&;feature=youtu.be.
Сегодня мы узнаем, что богослов Осипов Алексей Ильич на самом деле не привился, что видео с вакцинацией обычная постановка. Также разберем вопрос предательства, как относиться к предателям, общаться с ними или нет, узнаем православную и популистскую точку зрения на данные вопросы. Обсудим почему нельзя смотреть такие каналы как Спас и Союз.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:24 Престарелая масонская погань Осипов не привился, содержимое шприца не вводили. Жидомасонские Спас и Союз смотреть нельзя!. https://ok.ru/video/3326040935094.
14:55 Как относиться к предательству друга ? Библия отвечает. Протоиерей Максим Первозванский. https://www.youtube.com/watch?v=N9bxAgeKBQo.
25:30 Можно ли общаться с предателем. https://www.youtube.com/watch?v=3DcnqwP8CFs.
35:25 Как поступать с недоброжелателями и предателями С.В Ковалев. https://www.youtube.com/watch?v=TIsYxXPOe-E.
42:59 ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА. ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ И ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ СТЕНЯЕВ. https://www.youtube.com/watch?v=s9_K-pn-VMA.
49:12 Спасёт ли Россию изоляция? Протоиерей Андрей Ткачёв. https://www.youtube.com/watch?v=s9ciSivKyAY.
50:10 Архимандрит Амвросий Юрасов Грехи и их последствия, Эфир 14 12 16 Радио Радонеж. https://www.youtube.com/watch?v=zhQgZ_fFH4c&;feature=youtu.be.
53:03 Казах-красавчик! На пальцах объяснил полиции,что они занимаются геноцидом. https://www.youtube.com/watch?v=PqYPSvLN4VY&;feature=youtu.be.
Сегодня мы узнаем, что богослов Осипов Алексей Ильич на самом деле не привился, что видео с вакцинацией обычная постановка. Также разберем вопрос предательства, как относиться к предателям, общаться с ними или нет, узнаем православную и популистскую точку зрения на данные вопросы. Обсудим почему нельзя смотреть такие каналы как Спас и Союз.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.