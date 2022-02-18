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Ардханаришвара. «Чудо Познания». Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 6
Vera Nika
Vera Nika
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40 views • February 18, 2022

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 6. Ардханаришвара. https://youtu.be/oWO06aFn3Ac

Ответ на некоторые заданные волхвом Дэванандой вопросы в Письме: «Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Великому Белому Братству — от Священного Круга Волхвов послание и поддержка». Читает Автор. https://usmalos.com/marii-devi-hristos,-velikomu-belomu-bratstvu-ot-svyaschennogo-kruga-volhvov

Текст: «Мир и Благословение, Сын Мой Дэвананда!» (в разделе «ИзТарические документы из Жизни Матери Мира» / «Письма из застенков 1994-1997 гг.»). https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/pisma-marii-devi-xristos-iz-zastenkov-1994-1997/mir-i-blagoslovenie,-syn-moj-devananda

Книга «Чудо Познания»: https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе - https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1 (Плейлист).

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». (Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

САЙТЫ: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/03/20/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-6-ardhanarishvara-video/


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