Ардханаришвара. «Чудо Познания». Виктория ПреобРАженская. Вопросы и Oтветы. Часть 6

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 6. Ардханаришвара. https://youtu.be/oWO06aFn3Ac
Ответ на некоторые заданные волхвом Дэванандой вопросы в Письме: «Марии ДЭВИ ХРИСТОС, Великому Белому Братству — от Священного Круга Волхвов послание и поддержка». Читает Автор. https://usmalos.com/marii-devi-hristos,-velikomu-belomu-bratstvu-ot-svyaschennogo-kruga-volhvov
Текст: «Мир и Благословение, Сын Мой Дэвананда!» (в разделе «ИзТарические документы из Жизни Матери Мира» / «Письма из застенков 1994-1997 гг.»). https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/pisma-marii-devi-xristos-iz-zastenkov-1994-1997/mir-i-blagoslovenie,-syn-moj-devananda
Книга «Чудо Познания»: https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе - https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1 (Плейлист).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». (Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
САЙТЫ: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/03/20/viktoriya-preobrazhenskaya-chudo-poznaniya-voprosy-i-otvety-chast-6-ardhanarishvara-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya