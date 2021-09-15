Συνάντηση με τους Έλληνες που θέλουν να καταγγείλουν συμβάντα παρενεργειών και θανάτων 14/9/21

Ανοικτή διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν συμβάντα παρενεργειών και περίεργων θανάτων

Στους εμβολιασμένους συνανθρώπους μας

Καλούμε κάθε Έλληνα γιατρό φαρμακοποιό υγειονομικό και όποιον άλλο Έλληνα πολίτη να συμμετάσχει στην διαδικτυακή συζήτηση για να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για κάθε είδους Παρενέργεια η και θάνατο εξ αιτίας των εμβολίων