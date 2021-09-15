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Συνάντηση με τους Έλληνες που θέλουν να καταγγείλουν συμβάντα παρενεργειών και θανάτων 14/9/21
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512 views • September 15, 2021
Ανοικτή διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν συμβάντα παρενεργειών και περίεργων θανάτων
Στους εμβολιασμένους συνανθρώπους μας
Καλούμε κάθε Έλληνα γιατρό φαρμακοποιό υγειονομικό και όποιον άλλο Έλληνα πολίτη να συμμετάσχει στην διαδικτυακή συζήτηση για να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για κάθε είδους Παρενέργεια η και θάνατο εξ αιτίας των εμβολίων
Στους εμβολιασμένους συνανθρώπους μας
Καλούμε κάθε Έλληνα γιατρό φαρμακοποιό υγειονομικό και όποιον άλλο Έλληνα πολίτη να συμμετάσχει στην διαδικτυακή συζήτηση για να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για κάθε είδους Παρενέργεια η και θάνατο εξ αιτίας των εμβολίων
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