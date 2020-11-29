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Кто силён, как наш Господь. Христианская песня. Автор-исполнитель Юлия Литвинова (Камышлова) 2020 г.
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64 views • November 29, 2020
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Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Христианская песня "Кто силён, как наш Господь" (слова и музыка Юлии Литвиновой, 2020)
Текст песни с аккордами можно скачать по ссылкам:
doc https://cloud.mail.ru/public/UXQo/ZueBPvYax
odt https://cloud.mail.ru/public/ShHg/yxGdo88mw
pdf https://cloud.mail.ru/public/nn1U/8rMUestsr
Скачать песню в mp3 можете по ссылкам:
МИНУСОВКА (версия без голоса): https://cloud.mail.ru/public/dQHS/b5sWgXyju
МИКС (версия с голосом): https://cloud.mail.ru/public/38E2/yemEfXesv
---------------------------------
Припев
Кто силён, как наш Господь?
Приняв нашу кровь и плоть,
Смерть навеки победил,
Нас от ада искупил.
Кто силён, как вечный Бог?
Он властитель всех эпох.
Гордость превращает в прах,
Шествует на облаках!
Куплет 1
Вся сила у Бога,
Только у Него.
Он у порога -
Славьте скорей Его!
Бог царствует в мире!
Он есть Бог богов!
Он свергнет кумиры
Перед лицом врагов.
Припев
Имя Саваоф – Бог сил,
Кто б ещё нас так носил
Словно на крылах орла?
Он защита и скала.
Кто иной, как Бог велик?
Громче наш победный крик!
Бог нам приготовил путь -
Нам бы только не свернуть!
Куплет 2
Господь всемогущий
В буре к нам грядёт.
Царь вечносущий
Руку на серп кладёт.
Последнее время!
Жатва так близка!
Кто сеял семя,
Кто строил из песка.
Припев
Пойте Богу, небеса!
Возвещайте чудеса!
Милость Божья в род и род!
Пой Ему, святой народ.
Бог - любовь и чудный свет,
С Богом больше смерти нет!
Нас Он во Христе простил,
В Нём спасенье возвестил.
О ликуйте, дерева!
Радуйтесь, все острова!
Пой, неисчислимый сонм!
Радуйся, гора Сион!
Тот, Кто в третий день воскрес,
Скоро вновь прийдёт с небес,
Светом дивным облечён.
С книгою святых имён.
Радуйся, Сион!
Радуйся, Сион!
Радуйся, Сион!
------------------------------
“Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе”
Псалом 143:9 https://studybible.ru/syn/19/143/
“... Да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; даёт мудрость мудрым и разумение разумным”
Даниил 2:20-21
https://studybible.ru/syn/27/2/
“Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его; Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его” Псалом 135:2-4
https://studybible.ru/syn/19/135/
“Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, – эту гору Сион, на которой Ты вселился.”
Псалом 73:2 https://studybible.ru/syn/19/73/#2
“Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.” Захария 2:10
https://studybible.ru/syn/38/2/#7
“Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечён славою и величием;
Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;
устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.” Псалом 103:1-3
https://studybible.ru/syn/19/103/#3
“Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою” Евангелие от Матфея 24:30 https://studybible.ru/syn/40/24/#30
“Господь царствует; Он облечён величием, облечён Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утверждён искони: Ты – от века... силён в вышних Господь.” 92 Псалом 92:1-4 https://studybible.ru/syn/19/92/
“Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идёт огонь и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную; земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его.” Псалом 96:1-6
https://studybible.ru/syn/19/96/
“Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нём, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа; ибо идёт, ибо идёт судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей.” Псалом 95:11-13 https://studybible.ru/syn/19/95/
“Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.” Псалом 102:11-13 https://studybible.ru/syn/19/102/
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Христианская песня "Кто силён, как наш Господь" (слова и музыка Юлии Литвиновой, 2020)
Текст песни с аккордами можно скачать по ссылкам:
doc https://cloud.mail.ru/public/UXQo/ZueBPvYax
odt https://cloud.mail.ru/public/ShHg/yxGdo88mw
pdf https://cloud.mail.ru/public/nn1U/8rMUestsr
Скачать песню в mp3 можете по ссылкам:
МИНУСОВКА (версия без голоса): https://cloud.mail.ru/public/dQHS/b5sWgXyju
МИКС (версия с голосом): https://cloud.mail.ru/public/38E2/yemEfXesv
---------------------------------
Припев
Кто силён, как наш Господь?
Приняв нашу кровь и плоть,
Смерть навеки победил,
Нас от ада искупил.
Кто силён, как вечный Бог?
Он властитель всех эпох.
Гордость превращает в прах,
Шествует на облаках!
Куплет 1
Вся сила у Бога,
Только у Него.
Он у порога -
Славьте скорей Его!
Бог царствует в мире!
Он есть Бог богов!
Он свергнет кумиры
Перед лицом врагов.
Припев
Имя Саваоф – Бог сил,
Кто б ещё нас так носил
Словно на крылах орла?
Он защита и скала.
Кто иной, как Бог велик?
Громче наш победный крик!
Бог нам приготовил путь -
Нам бы только не свернуть!
Куплет 2
Господь всемогущий
В буре к нам грядёт.
Царь вечносущий
Руку на серп кладёт.
Последнее время!
Жатва так близка!
Кто сеял семя,
Кто строил из песка.
Припев
Пойте Богу, небеса!
Возвещайте чудеса!
Милость Божья в род и род!
Пой Ему, святой народ.
Бог - любовь и чудный свет,
С Богом больше смерти нет!
Нас Он во Христе простил,
В Нём спасенье возвестил.
О ликуйте, дерева!
Радуйтесь, все острова!
Пой, неисчислимый сонм!
Радуйся, гора Сион!
Тот, Кто в третий день воскрес,
Скоро вновь прийдёт с небес,
Светом дивным облечён.
С книгою святых имён.
Радуйся, Сион!
Радуйся, Сион!
Радуйся, Сион!
------------------------------
“Боже! новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтири воспою Тебе”
Псалом 143:9 https://studybible.ru/syn/19/143/
“... Да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; даёт мудрость мудрым и разумение разумным”
Даниил 2:20-21
https://studybible.ru/syn/27/2/
“Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его; Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его” Псалом 135:2-4
https://studybible.ru/syn/19/135/
“Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, – эту гору Сион, на которой Ты вселился.”
Псалом 73:2 https://studybible.ru/syn/19/73/#2
“Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.” Захария 2:10
https://studybible.ru/syn/38/2/#7
“Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечён славою и величием;
Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатёр;
устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра.” Псалом 103:1-3
https://studybible.ru/syn/19/103/#3
“Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою” Евангелие от Матфея 24:30 https://studybible.ru/syn/40/24/#30
“Господь царствует; Он облечён величием, облечён Господь могуществом и препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется.
Престол Твой утверждён искони: Ты – от века... силён в вышних Господь.” 92 Псалом 92:1-4 https://studybible.ru/syn/19/92/
“Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идёт огонь и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную; земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его.” Псалом 96:1-6
https://studybible.ru/syn/19/96/
“Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нём, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа; ибо идёт, ибо идёт судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей.” Псалом 95:11-13 https://studybible.ru/syn/19/95/
“Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.” Псалом 102:11-13 https://studybible.ru/syn/19/102/
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