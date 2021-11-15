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** BIG PHARMA DOES NOT HAVE LEGAL IMMUNITY TO COMMIT PREMEDITATED MURDER ** InfoWars/Peters/Ruby – 12/Nov/2021
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396 views • November 15, 2021
- Alex Jones Show, Stew Peters/Jane Ruby – 12/Nov/2021
- Music: Hi-Rez & Jimmy Levy: Welcome to the Revolutionhttps://www.youtube.com/watch?v=hHxk1Mg5n7I
** THERE IS NO JUSTIFICATION FOR TAKING AWAY INDIVIUAL’S FREEDOM IN THE GUISE OF PUBLIC SAFETY. - Thomas Jefferson
** “WHEN TYRANNY BECOMES LAW REBELLION BECOMES DUTY” – Thomas Jefferson
This is a criminal conspiracy to commit an act of terror on the people of the U.S. and the world as well.
THE WORST PART OF “15 DAYS TO FLATTEN THE CURVE” IS THE FIRST TWO YEARS
On this Friday edition of The Alex Jones Show, we examine the CDC bombshell admission that “no one” who has recovered naturally from COVID has ever passed on the virus! But, vaccinated people do pass it!
Share this VITAL edition of the most banned broadcast in the world!
** This is a War – Hi-Rez & Jimmy Levy: https://www.youtube.com/watch?v=O9a_P0evO7Y
- THIS IS A WAR ON RELIGION
THIS A WAR ON THE CHILDREN
THEY GIVE YOU THE CURE WITH THE SICKNESS
THIS IS A WAR ON TRADITION
THIS IS A WAR THAT WE LIVING THROUGH
THEY WON’T REVEAL TO YOU THAT THEY ALL SLOWLY BEEN KILLING YOU.
THEY DON’T TELL YOU WHAT THE HELL YOU AGREEING TO
SHEEP IN A HERD AND YOU DON’T KNOW WHO LEADING YOU
KEEP ON PROCEEDING TO FOLLOW YOUR MIND IS HOLLOW
WHILE YOU BEING CODDLED BY GOVERNMENT SWALLOWING
UP EVERYTHING THAT MEDIA TELLS YOU WITHOUT A QUESTION
OR A PROBLEM ALL OF THESE SHEEP BEING SLAUGHTERED
THEY POISON THE WATER, REMVING THE FATHER
AIN’T TRUSTING THESE DOCTORS, INGORING BLUE COLLAR
KEEP PRINTING THE DOLLAR
BRAINWASHING YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS AIN’T GOT ANY HONOR
IF I’M BEING HONEST... i JUST AIN’T PICKING A SIDE
BUT I’M DOWN TO RIDE FOR MY FREEDOMS
AND DIE FOR YOUR FREEDOMS AND QUESTION THE GOVERNMENT LIES
A LOT ON MY MIND, AND SO LITTLE TIME.
GOD I THINK ALL OF US NEEDING A SIGN
THE DEVIL HE HIDES IN EGO AND PRIDE.
THEY SELLING THEY SOUL BUT THEY PAYING THE PRICE
GOD WON’T GIVE YOU MORE THAN YOU CAN HANDLE
GOVERNMENT SHOULD BE DISMANTLED
EVERY POLITICIAN GOT A SCANDAL
PREPARE FOR THIS WAR, WE GOING TO BATTLE
Chorus...
I’D RATHER BE RED PILLED AND GET KILLED
THAN IGNORANT LIVING, AND MEET DEATH STILL.
DON’T STAND UP DOR SOMETHING YOU FALLING FOR NOTHING
DON’T WAIT TILL THE WORLD THAT WE KNOW FALL ILL
THIS IS THE REVELATION OF OUR GENERATION.
LOSING CIVILIZATION,
I’’M DETERMINATED, JUST LIVERATE US
WITH OUR DEDICATION, FUCK THE TERMINATOR
FUCK YOUR MEDICATION, THEE ADMINISTRATION
CANNOT ALIENATE US, OR EXTERMINATE US
I’LL JUST KEEP ON PRAYING FOR YOUR SALVATION
YOU ARE OUTDATED SOCIETY BECOMING OUTRAGIOUS
KEEP YOUR HOUSE PAINTED FOR THE FIRST BORN
THE ANGEL OF DEATH IN THE WORST FORM
WE BEING SCORNED, LOOK OUT FOR THEIRS HORNS,
REMEMBER THIS ISN’T THEIR FIRST WAR
THEY COMING PREPARED, SO JUST BE AWARE
THEY DO NOT WANNA HEAR NONE OF YOUR PRAYERS
THIS IS A WAR AIN’T PLAYING FAIR, THEY FEED OFF YA FEAR
THEY WANT YOU SCARED
DEATH AND DESPAIR IT’S ALL IN THE AIR
SO JUST BEWARE, U THINK I CARE?
THE MORE THAT YOU KNOW THE MORE THAT IT’S CLEAR
THIS IS A WAR IT’S ALREADY HERE
Chorus...
HOME OF THE SLAVE TILL THE CRICKET MAKE A SOUND
WHERE’S THE BOLD AND THE BRAVE?
WE ALL HAVE TO STAND OUR GROUND
- Music: Hi-Rez & Jimmy Levy: Welcome to the Revolutionhttps://www.youtube.com/watch?v=hHxk1Mg5n7I
** THERE IS NO JUSTIFICATION FOR TAKING AWAY INDIVIUAL’S FREEDOM IN THE GUISE OF PUBLIC SAFETY. - Thomas Jefferson
** “WHEN TYRANNY BECOMES LAW REBELLION BECOMES DUTY” – Thomas Jefferson
This is a criminal conspiracy to commit an act of terror on the people of the U.S. and the world as well.
THE WORST PART OF “15 DAYS TO FLATTEN THE CURVE” IS THE FIRST TWO YEARS
On this Friday edition of The Alex Jones Show, we examine the CDC bombshell admission that “no one” who has recovered naturally from COVID has ever passed on the virus! But, vaccinated people do pass it!
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** This is a War – Hi-Rez & Jimmy Levy: https://www.youtube.com/watch?v=O9a_P0evO7Y
- THIS IS A WAR ON RELIGION
THIS A WAR ON THE CHILDREN
THEY GIVE YOU THE CURE WITH THE SICKNESS
THIS IS A WAR ON TRADITION
THIS IS A WAR THAT WE LIVING THROUGH
THEY WON’T REVEAL TO YOU THAT THEY ALL SLOWLY BEEN KILLING YOU.
THEY DON’T TELL YOU WHAT THE HELL YOU AGREEING TO
SHEEP IN A HERD AND YOU DON’T KNOW WHO LEADING YOU
KEEP ON PROCEEDING TO FOLLOW YOUR MIND IS HOLLOW
WHILE YOU BEING CODDLED BY GOVERNMENT SWALLOWING
UP EVERYTHING THAT MEDIA TELLS YOU WITHOUT A QUESTION
OR A PROBLEM ALL OF THESE SHEEP BEING SLAUGHTERED
THEY POISON THE WATER, REMVING THE FATHER
AIN’T TRUSTING THESE DOCTORS, INGORING BLUE COLLAR
KEEP PRINTING THE DOLLAR
BRAINWASHING YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS AIN’T GOT ANY HONOR
IF I’M BEING HONEST... i JUST AIN’T PICKING A SIDE
BUT I’M DOWN TO RIDE FOR MY FREEDOMS
AND DIE FOR YOUR FREEDOMS AND QUESTION THE GOVERNMENT LIES
A LOT ON MY MIND, AND SO LITTLE TIME.
GOD I THINK ALL OF US NEEDING A SIGN
THE DEVIL HE HIDES IN EGO AND PRIDE.
THEY SELLING THEY SOUL BUT THEY PAYING THE PRICE
GOD WON’T GIVE YOU MORE THAN YOU CAN HANDLE
GOVERNMENT SHOULD BE DISMANTLED
EVERY POLITICIAN GOT A SCANDAL
PREPARE FOR THIS WAR, WE GOING TO BATTLE
Chorus...
I’D RATHER BE RED PILLED AND GET KILLED
THAN IGNORANT LIVING, AND MEET DEATH STILL.
DON’T STAND UP DOR SOMETHING YOU FALLING FOR NOTHING
DON’T WAIT TILL THE WORLD THAT WE KNOW FALL ILL
THIS IS THE REVELATION OF OUR GENERATION.
LOSING CIVILIZATION,
I’’M DETERMINATED, JUST LIVERATE US
WITH OUR DEDICATION, FUCK THE TERMINATOR
FUCK YOUR MEDICATION, THEE ADMINISTRATION
CANNOT ALIENATE US, OR EXTERMINATE US
I’LL JUST KEEP ON PRAYING FOR YOUR SALVATION
YOU ARE OUTDATED SOCIETY BECOMING OUTRAGIOUS
KEEP YOUR HOUSE PAINTED FOR THE FIRST BORN
THE ANGEL OF DEATH IN THE WORST FORM
WE BEING SCORNED, LOOK OUT FOR THEIRS HORNS,
REMEMBER THIS ISN’T THEIR FIRST WAR
THEY COMING PREPARED, SO JUST BE AWARE
THEY DO NOT WANNA HEAR NONE OF YOUR PRAYERS
THIS IS A WAR AIN’T PLAYING FAIR, THEY FEED OFF YA FEAR
THEY WANT YOU SCARED
DEATH AND DESPAIR IT’S ALL IN THE AIR
SO JUST BEWARE, U THINK I CARE?
THE MORE THAT YOU KNOW THE MORE THAT IT’S CLEAR
THIS IS A WAR IT’S ALREADY HERE
Chorus...
HOME OF THE SLAVE TILL THE CRICKET MAKE A SOUND
WHERE’S THE BOLD AND THE BRAVE?
WE ALL HAVE TO STAND OUR GROUND
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