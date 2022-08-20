BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

20.08.2022 Если я скажу об этом то не доживу до утра. (Выпуск №251. Часть 1 (1))
Vera77
Vera77
256 followers
Follow
2
Share
Report
18051 views • August 20, 2022

brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/978516ae-8c04-4c46-be48-79f9a732dce5


brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/6da0317f-acfc-40f8-afab-64d29cc0fe1b
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/

Для зрителей из Украины - Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Часть 1

02:10 Собор УПЦ и обвинения в расколе: «зрада» отменяется https://www.youtube.com/watch?v=I1LdBicZ85o

32:22 ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Били лежачего священника толпой: подробности захвата храма УПЦ в Пироговцах http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#more-102202

35:48 КРОПИВНИЦКИЙ. Преподавателя уволили за комментарий в поддержку УПЦ http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#more-102204

37:00 ЗАПОРІЖЖЯ. Українська Православна Церква передала п’ять автомобілів швидкої допомоги для лікарень міста http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5/

47:24 О ТОМ, КАК В РПЦ ВОСХВАЛЯЮТ ВОЙНУ! https://www.youtube.com/watch?v=_jcdBxlR4_s

51:24 На подводной лодочке с атомным моторчиком https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=yandex_search&parent-reqid=1660762033787327-2520135265252047051-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7926&from_type=vast&filmId=5015207880824400730

55:21 История песни «На подводной лодочке» – Андрей Козловский https://song-story.ru/na-podvodnoy-lodochke-kozlovskiy/

57:49 МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ ПАТРИАРХА?! ОТВЕТ СТАРЦА СХИАРХИМАНДРИТА ГЕОРГИЯ https://www.youtube.com/watch?v=Y6VjrlKeVBs

1:08:43 Кто такие НЕПОМИНАЮЩИЕ. Иеромонах Никодим Шматько дал ответы на лжеобвинения стоящих в Истине. https://www.youtube.com/watch?v=bRmgvaBZXdk

Keywords
healthreligionortodoxic
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russia Remains India&#8217;s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Russia Remains India’s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Garrison Vance
Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Sterling Ashworth
Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Garrison Vance
Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Energy Groups Urge Treasury to Block Chinese Battery Firms From U.S. Tax Credits

Edison Reed
Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Report: Green Card Wait for Skilled Indian Immigrants Reaches 179 Years

Douglas Harrington
Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy