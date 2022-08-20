20.08.2022 Если я скажу об этом то не доживу до утра. (Выпуск №251. Часть 1 (1))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/978516ae-8c04-4c46-be48-79f9a732dce5
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/6da0317f-acfc-40f8-afab-64d29cc0fe1b
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
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Часть 1
02:10 Собор УПЦ и обвинения в расколе: «зрада» отменяется https://www.youtube.com/watch?v=I1LdBicZ85o
32:22 ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Били лежачего священника толпой: подробности захвата храма УПЦ в Пироговцах http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d1%85%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/#more-102202
35:48 КРОПИВНИЦКИЙ. Преподавателя уволили за комментарий в поддержку УПЦ http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8/#more-102204
37:00 ЗАПОРІЖЖЯ. Українська Православна Церква передала п’ять автомобілів швидкої допомоги для лікарень міста http://pravoslavye.org.ua/2022/08/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%96%d0%b6%d0%b6%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5/
47:24 О ТОМ, КАК В РПЦ ВОСХВАЛЯЮТ ВОЙНУ! https://www.youtube.com/watch?v=_jcdBxlR4_s
51:24 На подводной лодочке с атомным моторчиком https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC&path=yandex_search&parent-reqid=1660762033787327-2520135265252047051-sas2-0510-sas-l7-balancer-8080-BAL-7926&from_type=vast&filmId=5015207880824400730
55:21 История песни «На подводной лодочке» – Андрей Козловский https://song-story.ru/na-podvodnoy-lodochke-kozlovskiy/
57:49 МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ ПАТРИАРХА?! ОТВЕТ СТАРЦА СХИАРХИМАНДРИТА ГЕОРГИЯ https://www.youtube.com/watch?v=Y6VjrlKeVBs
1:08:43 Кто такие НЕПОМИНАЮЩИЕ. Иеромонах Никодим Шматько дал ответы на лжеобвинения стоящих в Истине. https://www.youtube.com/watch?v=bRmgvaBZXdk