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AN EXAMPLE OF WHY BILL GATES /FAUCI/BIRX CDC/NIH DON'T WANT TO EVER FACE A TRIAL BY JURY
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141 views • August 08, 2020
https://www.minds.com/diabolical_vaccination_industry/
The biomed billion/trillion dollar "vaccine" industry view human-beings as no more than guinea pigs. There are not supposed to be any human rights or laws in place to protect citizens – only laws to protect perpetrators infringing on human rights and mutilating and murdering people with "vaccine".
-THE VACCINE INDUSTRY - HAS THE US DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) DEFENDING LAWSUITS AGAINST IT
- APPARENTLY ONLY A CERTAIN PERCENTAGE OF LAWSUITS ARE "ALLOWED" TO PROCEED
- THEY DO NOT "ALLOW" TRIAL BY JURY – jury trials usually find in favor of the plaintiff (injured parties) in personal injury cases and can award high damages to the plaintiff.
*THIS SYSTEM IS UNCONSTITUTIONAL – IT SUPPORTS VACCINE "MANDATES" WHICH ARE A VIOLATION OF A CITIZENS RIGHT TO PERSON PLACE OR THING
- IT DEPRIVES THE RIGHT TO HAVE A JURY TRIAL
- IT ALSO IS ANOTHER EXAMPLE OF WHY IT IS ILLEGAL TO TAX CITIZENS – AS GOVERNMENT'S ACTIVITIES ARE OUT OF SCOPE OF WHAT THEY ARE PERMITTED TO DO – THEREFORE IT RENDERS IT'S RIGHT TO TAX NULL AND VOID.
*BILL GATES/FAUCI/BIRX/ CDC/NIH HAVE MADE THINGS EVEN MORE MURDEROUS FOR THE PUBLIC BY THE APPEARANCE OF THE "EMERGENCY" "COVID19" VACCINE – in which vaccines are no bypassing any reliable safety checks.
*(wikipedia, most of the internet) GOOGLE AND BING (MICROSOFT) HAS RE-WRITTEN THE SEARCH RESULTS FOR THIS ACT – when researching it on the internet.
-AND ACT WHICH NEEDS TO BE ABOLISHED
-AND THE VACCINE COURTS NEED TO BE CLOSED DOWN – BUT GOOGLE AND BING MAKE IT SOUND LIKE IT IS A "REALLY GOOD AND FAIR SYSTEM" AS THEY BOTH HAVE FINANCIAL INTERESTS IN THE BIO-MED INDUSTRY
VACCINE INJURY ACT
The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986
,,,. NCVIA's purpose was to eliminate the potential financial liability of vaccine manufacturers due to vaccine injury claims
,,, provide a federal no-fault system for compensating vaccine-related INJURIES AND DEATHS.
The biomed billion/trillion dollar "vaccine" industry view human-beings as no more than guinea pigs. There are not supposed to be any human rights or laws in place to protect citizens – only laws to protect perpetrators infringing on human rights and mutilating and murdering people with "vaccine".
-THE VACCINE INDUSTRY - HAS THE US DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ) DEFENDING LAWSUITS AGAINST IT
- APPARENTLY ONLY A CERTAIN PERCENTAGE OF LAWSUITS ARE "ALLOWED" TO PROCEED
- THEY DO NOT "ALLOW" TRIAL BY JURY – jury trials usually find in favor of the plaintiff (injured parties) in personal injury cases and can award high damages to the plaintiff.
*THIS SYSTEM IS UNCONSTITUTIONAL – IT SUPPORTS VACCINE "MANDATES" WHICH ARE A VIOLATION OF A CITIZENS RIGHT TO PERSON PLACE OR THING
- IT DEPRIVES THE RIGHT TO HAVE A JURY TRIAL
- IT ALSO IS ANOTHER EXAMPLE OF WHY IT IS ILLEGAL TO TAX CITIZENS – AS GOVERNMENT'S ACTIVITIES ARE OUT OF SCOPE OF WHAT THEY ARE PERMITTED TO DO – THEREFORE IT RENDERS IT'S RIGHT TO TAX NULL AND VOID.
*BILL GATES/FAUCI/BIRX/ CDC/NIH HAVE MADE THINGS EVEN MORE MURDEROUS FOR THE PUBLIC BY THE APPEARANCE OF THE "EMERGENCY" "COVID19" VACCINE – in which vaccines are no bypassing any reliable safety checks.
*(wikipedia, most of the internet) GOOGLE AND BING (MICROSOFT) HAS RE-WRITTEN THE SEARCH RESULTS FOR THIS ACT – when researching it on the internet.
-AND ACT WHICH NEEDS TO BE ABOLISHED
-AND THE VACCINE COURTS NEED TO BE CLOSED DOWN – BUT GOOGLE AND BING MAKE IT SOUND LIKE IT IS A "REALLY GOOD AND FAIR SYSTEM" AS THEY BOTH HAVE FINANCIAL INTERESTS IN THE BIO-MED INDUSTRY
VACCINE INJURY ACT
The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986
,,,. NCVIA's purpose was to eliminate the potential financial liability of vaccine manufacturers due to vaccine injury claims
,,, provide a federal no-fault system for compensating vaccine-related INJURIES AND DEATHS.
Keywords
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