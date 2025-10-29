© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или
https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 142.
Читает Автор.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/XVGicWlr4go
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-142
Список вопросов:
00:00 — Вступление.
01:06 — Говорят, у этих «чужих» даже аура не видна, возможно отсутствуют цвета и всё биополе в сером виде?
01:42 — Тёмные украли символику, или эти знания доступны всем?
03:26 — Правильно ли поступаю, разоблачая систему, говаря о последних событиях?
04:19 — Всегда ли применение физической силы является грехом? Или бывает праведная война и праведное применение физической силы?
05:43 — Где спасение для души и тела? Куда бежать физически?
07:35 — Что означают Слова: «охотно отдаёт за Неё земную силу» из «НАУКИ О СВЕТЕ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ».
09:27 — Умершие по окончании земной жизни продолжают своё совершенствование, если да, то каким образом?
10:05 — Вопрос о Кишинёве и туристическом месте «Старый Орхей».
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
