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Técnicas de corrupcion médico-farmacéutica, con Luis de Miguel Ortega
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2584 views • June 23, 2021
VIDEO CATEGORY: Health and Medecine
¿Sabéis que es el astroturfing? ¿O un disease monger? Pues no son marcas de coches ni modelos de zapatos, son los nombres de dos técnicas de corrupción bien identificadas y definidas, casi podríamos decir por la RAE. La corrupción médico-farmacéutica se ha convertido casi en un ARTE (si no estuviera mal usar esta palabra para algo así) de cómo embaucar a los médicos para que receten “más y mejor” y a los pobres pacientes para que compren “más cantidad y más caro”. Así nos lo cuenta Luis de Miguel Ortega, abogado, perito en derecho sanitario, psicoterapeuta y enfermero ejerciente durante 25 años. Trabajando en hospitales pudo observar desde cerca la podredumbre y corruptelas de nuestro sistema sanitario, dedicándose a denunciarlas por cuestión de principios. Al ser acosado y perseguido por ello, decidió salirse del centro de la diana para estudiar derecho y dedicarse a defender en los tribunales los derechos de los ciudadanos a no ser violados en su impunidad por quienes se auto-otorgan la posesión de la verdad científica en el ámbito médico.
¿Sabéis que es el astroturfing? ¿O un disease monger? Pues no son marcas de coches ni modelos de zapatos, son los nombres de dos técnicas de corrupción bien identificadas y definidas, casi podríamos decir por la RAE. La corrupción médico-farmacéutica se ha convertido casi en un ARTE (si no estuviera mal usar esta palabra para algo así) de cómo embaucar a los médicos para que receten “más y mejor” y a los pobres pacientes para que compren “más cantidad y más caro”. Así nos lo cuenta Luis de Miguel Ortega, abogado, perito en derecho sanitario, psicoterapeuta y enfermero ejerciente durante 25 años. Trabajando en hospitales pudo observar desde cerca la podredumbre y corruptelas de nuestro sistema sanitario, dedicándose a denunciarlas por cuestión de principios. Al ser acosado y perseguido por ello, decidió salirse del centro de la diana para estudiar derecho y dedicarse a defender en los tribunales los derechos de los ciudadanos a no ser violados en su impunidad por quienes se auto-otorgan la posesión de la verdad científica en el ámbito médico.
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