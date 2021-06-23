Técnicas de corrupcion médico-farmacéutica, con Luis de Miguel Ortega

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¿Sabéis que es el astroturfing? ¿O un disease monger? Pues no son marcas de coches ni modelos de zapatos, son los nombres de dos técnicas de corrupción bien identificadas y definidas, casi podríamos decir por la RAE. La corrupción médico-farmacéutica se ha convertido casi en un ARTE (si no estuviera mal usar esta palabra para algo así) de cómo embaucar a los médicos para que receten “más y mejor” y a los pobres pacientes para que compren “más cantidad y más caro”. Así nos lo cuenta Luis de Miguel Ortega, abogado, perito en derecho sanitario, psicoterapeuta y enfermero ejerciente durante 25 años. Trabajando en hospitales pudo observar desde cerca la podredumbre y corruptelas de nuestro sistema sanitario, dedicándose a denunciarlas por cuestión de principios. Al ser acosado y perseguido por ello, decidió salirse del centro de la diana para estudiar derecho y dedicarse a defender en los tribunales los derechos de los ciudadanos a no ser violados en su impunidad por quienes se auto-otorgan la posesión de la verdad científica en el ámbito médico.