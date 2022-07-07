ADS (Active Denial System ) – Στρατιωτικά Όπλα Μικροκυμάτων και το 5G

Τα όπλα μικροκυμάτων, επίσης γνωστά ως Active Denial System (ADS), είναι μη θανατηφόρες συσκευές που αναπτύχθηκαν από τον αμερικανικό στρατό.





Πρόκειται για ισχυρούς πομπούς χιλιοστού κύματος που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πλήθους (αποκαλούμενο "αποτέλεσμα άντε γεια") ή για να σταματήσουν οχήματα. Ανεπίσημα, τέτοια όπλα ονομάζονται επίσης ακτίνες θερμότητας. Η Raytheon είναι μία από τις εταιρείες που εμπορεύονται αυτά τα όπλα μικρής εμβέλειας έκδοσης. Το 2010, τα ADS μεταφέρθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις στο πόλεμου στο Αφγανιστάν, αλλά αποσύρθηκαν χωρίς ποτέ να χρησιμοποιηθούν. Στις 20 Αυγούστου 2010, το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιούσε την τεχνολογία ADS εναντίον κρατουμένων στο Κέντρο κράτησης Pitchess.





Θεωρητικά αυτά τα όπλα (ADS) επιτρέπουν μόνο μια περιορισμένη διείσδυση περίπου 17 mm στον ανθρώπινο ιστό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας απορροφάται περίπου 0,4 mm στο δέρμα. Το νευρικό σύστημα θερμαίνεται και διαταράσσεται από ακτινοβολία χιλιοστών, αλλά μόνιμος τραυματισμός δεν θα συμβεί εφόσον τα άτομα εκτίθενται σε χαμηλές δόσεις.





Αυτό το μη θανατηφόρο οπλικό σύστημα λειτουργεί θερμαίνοντας τα μόρια του νερού στο λεπτό ανώτερο στρώμα του δέρματος. Σύμφωνα με αναφορές, μια έκθεση 2 δευτερολέπτων σε αυτό το σύστημα μπορεί να θερμάνει το δέρμα σε θερμοκρασία 55 ° C. Οι στρατιωτικοί περιγράφουν την αίσθηση παρόμοια με το άγγιγμα ενός συνηθισμένου λαμπτήρα που έχει μείνει αναμμένος για λίγο.





Αλλά η πιο συγκλονιστική ανακάλυψη, που δημοσιοποιήθηκε μέσω ισραηλινών ερευνητικών μελετών που παρουσιάστηκαν το 2018 σε διεθνές συνέδριο για το θέμα, είναι ότι οι ιδρωτοφόροι αγωγοί που βρίσκονται στο ανώτερο στρώμα του δέρματος συμπεριφέρονται σαν ελικοειδείς κεραίες - εξειδικευμένες κεραίες που έχουν κατασκευάστηκαν ειδικά για να ανταποκρίνονται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία - όταν εκτίθενται σε μήκη κύματος χιλιοστών (Betzalel et al., 2018), όπως π.χ. αυτά που εκπέμπονται από συσκευές τεχνολογίας 5G.





Με εκατομμύρια αγωγούς ιδρώτα, το σώμα μας θα γίνει πολύ πιο αγώγιμο σε αυτήν την ακτινοβολία. Οι πλήρεις συνέπειες αυτού είναι προς το παρόν ασαφείς, ειδικά για τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (βρέφη, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένοι), αλλά το δίκτυο 5G προσθέτει πιθανές βλάβες που επηρεάζουν το ανθρώπινο δέρμα.

Στην πραγματικότητα, ως συνέπεια, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να ταξιδέψει από το δέρμα στο νευρικό σύστημα και μπορεί να χτυπήσει τα μάτια, τους όρχεις και τους αδένες.





Πηγή: https://www.inquinamento-italia.com/onde-millimetriche-uso-come-arma-non-letale-militare-active-denial-systems-sistemi-di-negazione-attiva/





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND