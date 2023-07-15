Podcast nº 02: Súmula final e o Tribunal do Vaticano

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Artigos:
July 5, 2023 | The Framework Under Consideration -- Final Summation | By Anna Von Reitz : http://www.paulstramer.net/2023/07/the-framework-under-consideration-final.html
July 5, 2023 | Closure – Powerful Insight into Why I Bring This Forward | By Anna Von Reitz : http://www.paulstramer.net/2023/07/closure-powerful-insight-into-why-i.html
Transcrição e tradução : https://tinyurl.com/Sumula-Vaticano
Mapa de "District": https://tinyurl.com/districts-m
Tabela de minutagem:
00:00:00 - Explicação inicial
00:03:57 - A estrutura de governos nos EUA
00:06:28 - ESQUEMAS DE SUBSTITUIÇÃO E NÃO DIVULGAÇÃO
00:07:12 - Falsas eleições e alteração de estatuto político
00:12:36 - Conflitos mercenários
00:13:46 - O que podemos e devemos fazer?
00:15:40 - Quebra de Confiança e Quebra de Contracto de Serviço
00:17:00 - Aliança Russo-Americana de 1858
00:18:03 - A Fraude do Nome Legal
00:19:32 - Crimes Comerciais e o Feudalismo empresarial
00:22:32 - Dissolução de todas as presunções legais fraudulentas
00:26:05 - A ABORDAGEM TRADICIONAL DA IGREJA
00:30:44 - Papa Bento XVI e o Papa Francisco
00:33:50 - Dissoluções e desejos
00:38:07 - O danos ao Bom Nome
00:40:20 - Direito Canónico
00:42:02 - O ENCERRAMENTO DO PROCESSO
Papa Francisco emitiu o seu "Moto Proprio" em 2013 :
(8 de agosto de 2013) - Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» sobre a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição de massa : https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130808_prevenzione-contrasto.html
(15 de novembro de 2013) - Carta Apostólica em forma de «Motu Proprio» com a qual é aprovado o novo Estatuto da Autoridade de Informação Financeira : https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20131115_statuto-aif.html
MUITO RECOMENDÁVEL RECORDAR ESTA APRESENTAÇÃO
Assumir a organização do Governo Público de cada país, através do mandato imperativo, faz desaparecer imediatamente a Dívida Nacional que assenta numa fraude, logo é nula e vazia, e é uma Dívida Odiosa. Vídeo nº1) A Dívida Odiosa: https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=1
51) Sistema Bancário Bilateral Público Internacional (SBBPI): https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=14
52) Leitura sobre a Saga do Tesouro Global - artigo de Anna Von Reitz: https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=15
53) Os Portugueses e Portugal (reflexões de Jorge Marrão): https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=16
48) O HOMEM E A BESTA (2023) - Direito e a Revisão Constitucional: https://www.brighteon.com/watch/5966ba98-a4a9-4d43-ade7-8083604df027?index=12
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