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El Futuro según el Foro Económico Mundial: "Podrías ser identificado por tu latido del corazón"
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15 views • August 25, 2021
Subtítulos en español por @FLC (Frotando la Costumbre)
¿Apariencia aséptica de propaganda de shampoo con música esperanzadora? ✓
¿Oficina vacía, blanca como hospital, con un cartel que dice "Estoy trabajando desde casa"? ✓
¿A los 25 segundos cartel titilante de una farmacéutica? ✓
¿Familia afroamericana mirando la computadora, feliz y sin barbijo, para seguir colonizando las minorías? ✓
¿Padre blanco con barbijo educando a niños blancos con barbijo? ✓
¿Un futuro con barbijo eterno incluso para los inoculados? ✓
¿Hombre solo, con barbijo, andando en bicicleta, por la ausencia de autos consecuencia del eco-fascismo de la ONU (y con el símbolo de la farmacia de fondo)? ✓
¿Sistemas biométricos y lectura láser del corazón, porque el barbijo -que nunca se va- confunde a la Inteligencia Artificial y de ese modo justifican tener acceso a tus latidos? ✓
¿Zonas de encuentro con alcohol en gel en primer plano y un código QR para hacer un "check-in" para sentarte a dos metros de otro híbrido humano (con barbijo)? ✓
¿Adoctrinamiento digital para acostumbrar a los más chicos al encierro? ✓
¿Plano cinematográfico en restaurante, con mesas afuera, sin gente, y "cocinas fantasmas" para no comer al lado de vectores de enfermedad, antes llamados humanos, forzándote a que te quedes en casa? ✓
¿Teletrabajo y digitalización compulsiva para condicionarnos a que nuestras salidas sean solo "caminatas de 15 minutos"? ✓
¿Aniquilación del orden espontáneo y en su reemplazo "vecindarios" controlados? ✓
¿Corporatocracia en manos de eugenistas jamás electos? ✓
Quieren que vivamos en el Mundo Feliz de Huxley.
Cuando en el spot dicen que tu corazón es tan único como tu rostro, llegan a la apoteosis de la perversión: porque a nuestras caras hace casi dos años que pretenden que las tapemos con un trapo sucio. Seremos Palestina en este apartheid médico.
¿Apariencia aséptica de propaganda de shampoo con música esperanzadora? ✓
¿Oficina vacía, blanca como hospital, con un cartel que dice "Estoy trabajando desde casa"? ✓
¿A los 25 segundos cartel titilante de una farmacéutica? ✓
¿Familia afroamericana mirando la computadora, feliz y sin barbijo, para seguir colonizando las minorías? ✓
¿Padre blanco con barbijo educando a niños blancos con barbijo? ✓
¿Un futuro con barbijo eterno incluso para los inoculados? ✓
¿Hombre solo, con barbijo, andando en bicicleta, por la ausencia de autos consecuencia del eco-fascismo de la ONU (y con el símbolo de la farmacia de fondo)? ✓
¿Sistemas biométricos y lectura láser del corazón, porque el barbijo -que nunca se va- confunde a la Inteligencia Artificial y de ese modo justifican tener acceso a tus latidos? ✓
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Quieren que vivamos en el Mundo Feliz de Huxley.
Cuando en el spot dicen que tu corazón es tan único como tu rostro, llegan a la apoteosis de la perversión: porque a nuestras caras hace casi dos años que pretenden que las tapemos con un trapo sucio. Seremos Palestina en este apartheid médico.
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