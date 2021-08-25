El Futuro según el Foro Económico Mundial: "Podrías ser identificado por tu latido del corazón"

Subtítulos en español por @FLC (Frotando la Costumbre)



¿Apariencia aséptica de propaganda de shampoo con música esperanzadora? ✓



¿Oficina vacía, blanca como hospital, con un cartel que dice "Estoy trabajando desde casa"? ✓



¿A los 25 segundos cartel titilante de una farmacéutica? ✓



¿Familia afroamericana mirando la computadora, feliz y sin barbijo, para seguir colonizando las minorías? ✓



¿Padre blanco con barbijo educando a niños blancos con barbijo? ✓



¿Un futuro con barbijo eterno incluso para los inoculados? ✓



¿Hombre solo, con barbijo, andando en bicicleta, por la ausencia de autos consecuencia del eco-fascismo de la ONU (y con el símbolo de la farmacia de fondo)? ✓



¿Sistemas biométricos y lectura láser del corazón, porque el barbijo -que nunca se va- confunde a la Inteligencia Artificial y de ese modo justifican tener acceso a tus latidos? ✓



¿Zonas de encuentro con alcohol en gel en primer plano y un código QR para hacer un "check-in" para sentarte a dos metros de otro híbrido humano (con barbijo)? ✓



¿Adoctrinamiento digital para acostumbrar a los más chicos al encierro? ✓



¿Plano cinematográfico en restaurante, con mesas afuera, sin gente, y "cocinas fantasmas" para no comer al lado de vectores de enfermedad, antes llamados humanos, forzándote a que te quedes en casa? ✓



¿Teletrabajo y digitalización compulsiva para condicionarnos a que nuestras salidas sean solo "caminatas de 15 minutos"? ✓



¿Aniquilación del orden espontáneo y en su reemplazo "vecindarios" controlados? ✓



¿Corporatocracia en manos de eugenistas jamás electos? ✓



Quieren que vivamos en el Mundo Feliz de Huxley.



Cuando en el spot dicen que tu corazón es tan único como tu rostro, llegan a la apoteosis de la perversión: porque a nuestras caras hace casi dos años que pretenden que las tapemos con un trapo sucio. Seremos Palestina en este apartheid médico.