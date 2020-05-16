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Συγκλονιστική ομιλία κατά του Bill Gates στην ιταλική Βουλή – Προσπάθησαν να την σταματήσουν
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3 views • May 16, 2020
H Sara Cunial είναι βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Εξελέγη το 2018 στην Βουλή των Αντιπροσώπων με το Κίνημα 5 Αστέρων του Πέπε Γκρίλο.
Έδωσε μία συγκλονιστική ομιλία στην Ιταλική Βουλή, η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις από μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία δυσκολεύονταν να ακούσουν.
Στο στόχαστρο της βουλευτίνας βρέθηκε κυρίως ο Bill Gates Και τα μέτρα περιορισμού λόγω κορωνοϊού, τα οποία , όπως είπε ως στόχο έχουν «τον απόλυτο έλεγχο».
Έδωσε μία συγκλονιστική ομιλία στην Ιταλική Βουλή, η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις από μέλη του Κοινοβουλίου, τα οποία δυσκολεύονταν να ακούσουν.
Στο στόχαστρο της βουλευτίνας βρέθηκε κυρίως ο Bill Gates Και τα μέτρα περιορισμού λόγω κορωνοϊού, τα οποία , όπως είπε ως στόχο έχουν «τον απόλυτο έλεγχο».
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