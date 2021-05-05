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'ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ.ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ
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558 views • May 05, 2021
05/05/2021TO ΠΕΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ, 05/05/2021 ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΕΝΤΕ...ΕΠΙΣΗΣ ΩΣ ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΑΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 15... ΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΛΧΗΜΙΣΤΗ...ΨΑΧΤΕ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ;
ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΙ...ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΜΑ ΠΙΣΤΗΣ...
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ...ΤΑ ΕΣΩ...ΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩ....
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ....
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...ΕΔΩ...
ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ...ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΜΕ ΜΑΣ.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΟΥΜΕ...
https://www.youtube.com/channel/UCZOOqebVS2wJEFRPLeMU7CQ
ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΙ...ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΜΑ ΠΙΣΤΗΣ...
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ...ΤΑ ΕΣΩ...ΜΑ ΚΑΙ ΕΞΩ....
ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ....
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ...ΕΔΩ...
ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ...ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΜΕ ΜΑΣ.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΟΥΜΕ...
https://www.youtube.com/channel/UCZOOqebVS2wJEFRPLeMU7CQ
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