Busje komt zo.

Wesley Wiltschut heeft het er maar druk mee.

Zondag 27 september is er in Groningen weer een dagje uit voor de gekkies.

En Wesley heeft bussen geregeld, maar ja, dat kost natuurlijk knaken mensen.

Natuurlijk is daar weer verwarring over dus Wesley is er even lekker voor gaan zitten en legt even uit hoe het zit.

Eén ding is duidelijk, een hoge opkomst zal het niet worden.

Groningen 27 September! DRAFBAAN tussen 13:00 en 17:00 uur