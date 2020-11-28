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Όταν διώκεται η ΑΛΗΘΕΙΑ διώκεται ο ΧΡΙΣΤΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΤΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;
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ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. .Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι»… ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΣ: 29 "Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις".
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ. Όσοι έχουν "κοσμικό φρόνημα" ονομάζουν ακόμα και την σωματική και πνευματική πορνεία και τον σοδομισμό "αγάπη" προς τον συνάνθρωπο με τον οποίο ενώνονται και συνευρίσκονται και οι Τζιχαντιστές ΜΩΜΕΘΑΝΟΙ θεωρούν ότι από "αγάπη" προς τον Θεό πρέπει να δολοφονήσουν τους αλλόπιστους όπως προστάζει το σατανικό κοράνι τους ενώ η αληθινή Αγάπη του μοναδικού Θεανθρώπου Χριστού που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας είναι Σταυροαναστάσιμη και Θυσιαστική προς τον Άνθρωπο, τον οποίο Αγιάζει όταν μετανοεί και την δέχεται στην ζωή του με ορθόδοξο ταπεινό φρόνημα. ΓΙΑΤΙ «Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΣΤΙ», ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΙΧΟΣ 16 ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΑΙΟ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Η ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας όπως μας αγάπησε ό Χριστός με την Σταυρική Θυσία Του υπέρ ημών... ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ;;;) ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΣ 34 "ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις".
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ… ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ.
...
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ… ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ… ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΚΑΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ…
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα•»). ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 15: «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ». Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 «τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ... 17 ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς»...
http://www.freevolition.gr/greece.htm
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ. Όσοι έχουν "κοσμικό φρόνημα" ονομάζουν ακόμα και την σωματική και πνευματική πορνεία και τον σοδομισμό "αγάπη" προς τον συνάνθρωπο με τον οποίο ενώνονται και συνευρίσκονται και οι Τζιχαντιστές ΜΩΜΕΘΑΝΟΙ θεωρούν ότι από "αγάπη" προς τον Θεό πρέπει να δολοφονήσουν τους αλλόπιστους όπως προστάζει το σατανικό κοράνι τους ενώ η αληθινή Αγάπη του μοναδικού Θεανθρώπου Χριστού που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας είναι Σταυροαναστάσιμη και Θυσιαστική προς τον Άνθρωπο, τον οποίο Αγιάζει όταν μετανοεί και την δέχεται στην ζωή του με ορθόδοξο ταπεινό φρόνημα. ΓΙΑΤΙ «Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΑΓΑΠΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΣΤΙ», ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΙΧΟΣ 16 ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΑΙΟ. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (Η ΝΕΑ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας όπως μας αγάπησε ό Χριστός με την Σταυρική Θυσία Του υπέρ ημών... ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ;;;) ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, ΣΤΙΧΟΣ 34 "ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις".
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΟΤΑΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ «ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» ΚΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…
ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ… ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ.
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ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΟΕΡΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ… ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ… ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΚΑΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ…
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm . ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 5: «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα•»). ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, ΣΤΙΧΟΣ 15: «ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ». Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 "οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν"). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)". Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 14 «τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; ... 17 ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς»...
http://www.freevolition.gr/greece.htm
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