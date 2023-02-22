Организация канала как устроен канал схемы, заметки, плейлисты. Лиланд Джонс Leeland. Jones in Russian

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar
Каналы Лиланда
на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4
на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj
на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы:
Мой канал в Телеграме https://t.me/luchneba
Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba
Каналы на Ютубе
https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Канал на Рутубе https://rutube.ru/channel/28576428/
Канал на Яндексе https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5
Канал на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video
Профиль в Контакте https://vk.com/id662033992
Профиль в Одноклассниках https://ok.ru/profile/568928007923
Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085
Это перевод видео Лиланда Джонса от 19 мая 2021 г.
Leeland Jones Channel Org Chart, Notes & Playlists
https://www.youtube.com/watch?v=RAYsFnmlf_w, в котором Лиланд показывает 4 периода из 14 лет апокалипсиса:
7 церквей (2010-2014 гг)
7 печатей (2014-2017 гг)
7 труб (2017-2021 гг)
7 чаш (2021-2024 гг)
и также то, как устроен его канал, какие темы апокалипсиса в каких плейлистах, где можно скачать видео, заметки и схемы.
Cм. документ с переводом к этому видео
pdf https://cloud.mail.ru/public/Tsxs/seGzTpfun
doc https://cloud.mail.ru/public/xuAJ/2BL41bNGP
odt https://cloud.mail.ru/public/QEwq/x825i4RfM
Cм. схемы Лиланда на русск. и англ. по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.
7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/home/14_let_Apokalipsisa_LeelandJones_ENG-RUS_komments.pdf?weblink=q8ot%2FLyLbs9H83
Временная шкала Царя https://cloud.mail.ru/home/14year_king_timeline_LJ_ENG-RUS.pdf?weblink=PmXT%2FYLXj6fqFQ
Схему “Колесница херувимов” можно скачать
на англ https://storage.googleapis.com/wzukus…
на русск
pdf https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2…
doc https://cloud.mail.ru/public/9bB5/anG…
odt https://cloud.mail.ru/public/wMCt/L7J...
!!! Все схемы, заметки с временными шкалами уже позднее (в 2022-м г.) перенесены на сайт, который помогли сделать Лиланду – см. здесь https://leelandjones.com/charts-diagrams
А в данном видео Лиланд показывает ресурсы на Гугл Драйв:
Схемы по организации канала на Google Drive
https://drive.google.com/file/d/1-fRqBCLx-r66N-Vz9biaUrxNeZFpDTSJ/view
Все заметки / All Notes:
https://drive.google.com/folderview?id=1upPS8p2xtqNzzdhDlM46_Rbj7rZHHNgI
Календари и временные шкалы / Calendars & Timelines:
https://drive.google.com/folderview?id=10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz
Каналы Лиланда Джонса с его видео на английском на Ютубе: https://www.youtube.com/@LeelandJones
на Vimeo: https://vimeo.com/userleelandj/albums
Запасные каналы с копиями видео:
https://rumble.com/user/DaveHo
https://rumble.com/c/HouseofDavid
По 4 периодам апокалипсиса - по 3,5 года на схемах см. ровно с 46:27 в видео Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг) https://youtu.be/IdOX63q2ww0?t=2787
О небесном порядке (Лев-Телец-Человек-Орёл) см. ровно с 30:33 в видео Лиланда Джонса “Введение к плейлисту по календарю Еноха. Библейский календарь”
https://youtu.be/-PEEIU94rws?t=1833
Про знамение Сына Человеческого (колесницу херувимов) см. в видео Лиланда Джонса “Чтобы не дул ветер, доколе… Запечатление 144 000”
https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=4