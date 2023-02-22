Организация канала как устроен канал схемы, заметки, плейлисты. Лиланд Джонс Leeland. Jones in Russian

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar

Каналы Лиланда

на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4

на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj

на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/





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Канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Каналы на Ютубе

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Канал на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Канал на Рутубе https://rutube.ru/channel/28576428/

Канал на Яндексе https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Канал на Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video

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Это перевод видео Лиланда Джонса от 19 мая 2021 г.

Leeland Jones Channel Org Chart, Notes & Playlists

https://www.youtube.com/watch?v=RAYsFnmlf_w, в котором Лиланд показывает 4 периода из 14 лет апокалипсиса:

7 церквей (2010-2014 гг)

7 печатей (2014-2017 гг)

7 труб (2017-2021 гг)

7 чаш (2021-2024 гг)



и также то, как устроен его канал, какие темы апокалипсиса в каких плейлистах, где можно скачать видео, заметки и схемы.



Cм. документ с переводом к этому видео

pdf https://cloud.mail.ru/public/Tsxs/seGzTpfun

doc https://cloud.mail.ru/public/xuAJ/2BL41bNGP

odt https://cloud.mail.ru/public/QEwq/x825i4RfM



Cм. схемы Лиланда на русск. и англ. по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/home/14_let_Apokalipsisa_LeelandJones_ENG-RUS_komments.pdf?weblink=q8ot%2FLyLbs9H83



Временная шкала Царя https://cloud.mail.ru/home/14year_king_timeline_LJ_ENG-RUS.pdf?weblink=PmXT%2FYLXj6fqFQ

Схему “Колесница херувимов” можно скачать

на англ https://storage.googleapis.com/wzukus…

на русск

pdf https://cloud.mail.ru/public/w1Tu/9s2…

doc https://cloud.mail.ru/public/9bB5/anG…

odt https://cloud.mail.ru/public/wMCt/L7J...

!!! Все схемы, заметки с временными шкалами уже позднее (в 2022-м г.) перенесены на сайт, который помогли сделать Лиланду – см. здесь https://leelandjones.com/charts-diagrams



А в данном видео Лиланд показывает ресурсы на Гугл Драйв:



Схемы по организации канала на Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1-fRqBCLx-r66N-Vz9biaUrxNeZFpDTSJ/view



Все заметки / All Notes:

https://drive.google.com/folderview?id=1upPS8p2xtqNzzdhDlM46_Rbj7rZHHNgI



Календари и временные шкалы / Calendars & Timelines:

https://drive.google.com/folderview?id=10PyTdVzyUI8WeclwjfMwaNAsGwLDaFgz



Каналы Лиланда Джонса с его видео на английском на Ютубе: https://www.youtube.com/@LeelandJones

на Vimeo: https://vimeo.com/userleelandj/albums

Запасные каналы с копиями видео:

https://rumble.com/user/DaveHo

https://rumble.com/c/HouseofDavid



По 4 периодам апокалипсиса - по 3,5 года на схемах см. ровно с 46:27 в видео Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг) https://youtu.be/IdOX63q2ww0?t=2787



О небесном порядке (Лев-Телец-Человек-Орёл) см. ровно с 30:33 в видео Лиланда Джонса “Введение к плейлисту по календарю Еноха. Библейский календарь”

https://youtu.be/-PEEIU94rws?t=1833



Про знамение Сына Человеческого (колесницу херувимов) см. в видео Лиланда Джонса “Чтобы не дул ветер, доколе… Запечатление 144 000”

https://www.youtube.com/watch?v=PFQj1_BjOT0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=4

