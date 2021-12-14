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Revolution in unserem Deutschland
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Ab dem 21.12.2021 bis zum 21.02.2022 werden wir täglich (außer Weihnachten) in allen 16 Bundesländern auf die Straßen gehen - in jedem Dorf, in jeder Stadt.
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Treffen werden wir uns vor jedem Rathaus oder Regierungsgebäude Deiner Gemeinde oder Stadt, um gemeinsam lautstark zu demonstrieren und das System so lange lahmzulegen, bis die Regierung alle Maßnahmen mit sofortiger Wirkung aufhebt.
Wir haben Verstärkung aus allen beruflichen Bereichen. Besonders hervorheben möchte ich den medizinischen Bereich und die Polizei. Ab ienstag, den 21.12.2021, werden einige hunderte Polizisten, die noch im Dienst sind, gemeinsam mit uns auf die Straße gehen.
Die ganze Protestaktion funktioniert natürlich nur, wenn auch Ihr mitmacht und den Aufstand mit aller Stärke unterstützt.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Ab dem 21.12.2021 bis zum 21.02.2022 werden wir täglich (außer Weihnachten) in allen 16 Bundesländern auf die Straßen gehen - in jedem Dorf, in jeder Stadt.
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