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INVIQTA - Official Trailer -Ελληνική Σειρά-Ντοκυμαντέρ Ενημέρωσης- 2021
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0 view • September 05, 2021
Όταν γράφουμε σχόλια, προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί και με σεβασμό στους άλλους χρήστες. Να θυμόμαστε πως εδώ είμαστε για την έρευνα, την κριτική σκέψη και την ενημέρωση, όχι για να γίνονται καβγάδες. Μηνύματα υβριστικά, θα διαγράφονται χωρίς δημοσίευση. Στην μικρή περίπτωση ύπαρξης απειλητικού μηνύματος, θα γίνεται αποστολή απευθείας στη Νομική ομάδα και από εκεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος όπου και θα ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία, όπως ορίζει ο νόμος.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Κάνοντας χρήση των άρθρων 5 & 14 του Ελληνικού Συντάγματος, η σειρά ¨ INVIQTA¨© θα ασκήσει κριτική με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και της πληροφόρησης των συμπολιτών μας.
Οι ομιλητές της σειράς, δεν έχουν ως στόχο να εκφράσουν καμία πολιτική θέση. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι ομιλητές να συμφωνούν μεταξύ τους, σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται. Η σειρά και ο δημιουργός αυτής, δεν εκφράζει και δεν παίρνει θέση υπέρ της οποιαδήποτε προσωπικής θέσης των ομιλητών, για άλλα θέματα.
Οι πολιτικές, θρησκευτικές και προσωπικές πεποιθήσεις του κάθε ομιλητή, δε σημαίνει πως εκφράζουν όλους τους ομιλητές της σειράς. Στόχος είναι η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων, προτάσεων, εύλογων ερωτημάτων, υποθέσεων κτλ. Η εκπόνηση της σειράς έγινε μέσω εθελοντικής έρευνας και ατομικής ανάληψης του οποιοδήποτε χρηματικού κόστους παρουσιάστηκε.
Κανένας από τους ομιλητές ή τους εσωτερικούς συνεργάτες δεν εκφράζει κάποιο αντιεμβολιαστικό κίνημα κι ούτε γίνεται έμμεση ή άμεση προτροπή προς διέγερση ή ανυπακοή. Καμία πληροφορία της σειράς, δεν προσφέρεται ως διάγνωση ή θεραπεία. Κάθε πολίτης οφείλει να κάνει τη δική του έρευνα και να συμβουλεύεται το θεράποντα ιατρό του, για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το παρόν βίντεο, προστατεύεται από τους νόμους 2121/1993 και 4481/2017 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αποκοπή, παράφραση, παραποίηση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή οποιονδήποτε άλλο, ή μεταφόρτωση αποσπασμάτων ή ολόκληρων των επεισοδίων της σειράς σε άλλα κανάλια, πλατφόρμες ή παρουσίαση των επεισοδίων χωρίς την γραπτή έγκριση του δημιουργού της σειράς.
Ελεύθερη η αντιγραφή και διαμοιρασμός σε DVDs, USBs κτλ, έτσι ώστε να το δούνε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελεύθερη η αναπαραγωγή σε πλατείες όπου γίνεται ενημέρωση του κόσμου (πχ. με προτζέκτορα). Ελεύθερη η κοινοποίηση (μέσω copy paste, αντιγραφής- επικόλλησης) σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σας ευχαριστούμε,
email επικοινωνίας: [email protected]
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Κάνοντας χρήση των άρθρων 5 & 14 του Ελληνικού Συντάγματος, η σειρά ¨ INVIQTA¨© θα ασκήσει κριτική με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη βελτιστοποίηση της στρατηγικής αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και της πληροφόρησης των συμπολιτών μας.
Οι ομιλητές της σειράς, δεν έχουν ως στόχο να εκφράσουν καμία πολιτική θέση. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι ομιλητές να συμφωνούν μεταξύ τους, σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται. Η σειρά και ο δημιουργός αυτής, δεν εκφράζει και δεν παίρνει θέση υπέρ της οποιαδήποτε προσωπικής θέσης των ομιλητών, για άλλα θέματα.
Οι πολιτικές, θρησκευτικές και προσωπικές πεποιθήσεις του κάθε ομιλητή, δε σημαίνει πως εκφράζουν όλους τους ομιλητές της σειράς. Στόχος είναι η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων, προτάσεων, εύλογων ερωτημάτων, υποθέσεων κτλ. Η εκπόνηση της σειράς έγινε μέσω εθελοντικής έρευνας και ατομικής ανάληψης του οποιοδήποτε χρηματικού κόστους παρουσιάστηκε.
Κανένας από τους ομιλητές ή τους εσωτερικούς συνεργάτες δεν εκφράζει κάποιο αντιεμβολιαστικό κίνημα κι ούτε γίνεται έμμεση ή άμεση προτροπή προς διέγερση ή ανυπακοή. Καμία πληροφορία της σειράς, δεν προσφέρεται ως διάγνωση ή θεραπεία. Κάθε πολίτης οφείλει να κάνει τη δική του έρευνα και να συμβουλεύεται το θεράποντα ιατρό του, για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το παρόν βίντεο, προστατεύεται από τους νόμους 2121/1993 και 4481/2017 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αποκοπή, παράφραση, παραποίηση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή οποιονδήποτε άλλο, ή μεταφόρτωση αποσπασμάτων ή ολόκληρων των επεισοδίων της σειράς σε άλλα κανάλια, πλατφόρμες ή παρουσίαση των επεισοδίων χωρίς την γραπτή έγκριση του δημιουργού της σειράς.
Ελεύθερη η αντιγραφή και διαμοιρασμός σε DVDs, USBs κτλ, έτσι ώστε να το δούνε συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελεύθερη η αναπαραγωγή σε πλατείες όπου γίνεται ενημέρωση του κόσμου (πχ. με προτζέκτορα). Ελεύθερη η κοινοποίηση (μέσω copy paste, αντιγραφής- επικόλλησης) σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σας ευχαριστούμε,
email επικοινωνίας: [email protected]
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