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Мы в ловушке, но она пока не захлопнулась
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350 views • February 17, 2021
Интервью с Кэтрин Остин Фит (Catherine Austin Fitt) экономистом, бывшим
директором Dillon,
Read & Co. и помощником министра жилищного строительства и
городского развития США и автором проекта SOLARI. Она считает, что ковид19 является не кризисом здравоохранения, а глобальной экономической войной цель которой в частности - узаконить, украденные на протяжении последних 25 лет деньги американских налогоплательщиков и установление тотального контроля над населением планеты с помощью цифровых технологий. Она ставит вопрос: Как загнать людей на бойню так, чтобы они не догадались и не начали сопротивляться? Нужно напугать людей невидимым врагом. Ковид19 - такой же идеальный невидимый враг, как когда-то терроризм.Источник https://youtu.be/C1-0XKYAZII
директором Dillon,
Read & Co. и помощником министра жилищного строительства и
городского развития США и автором проекта SOLARI. Она считает, что ковид19 является не кризисом здравоохранения, а глобальной экономической войной цель которой в частности - узаконить, украденные на протяжении последних 25 лет деньги американских налогоплательщиков и установление тотального контроля над населением планеты с помощью цифровых технологий. Она ставит вопрос: Как загнать людей на бойню так, чтобы они не догадались и не начали сопротивляться? Нужно напугать людей невидимым врагом. Ковид19 - такой же идеальный невидимый враг, как когда-то терроризм.Источник https://youtu.be/C1-0XKYAZII
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