Ευρωβουλευτές: «Είμαστε εδώ για εσάς και θα παλέψουμε ενάντια στο φασιστικό πράσινο διαβατήριο»

Τέσσερις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησαν σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη (20/10/2021), υπερασπιζόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που απειλούνται πλέον λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της κατάχρησης που προκύπτει από την κατάχρηση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών Covid.





Οι τέσσερις ευρωβουλευτές είναι: Christine Anderson (Γερμανία, ID), Francesca Donato (Ιταλία, NI), Ivan Vilibor Sinčić (Κροατία, NI) και Cristian Terheş (Ρουμανία, ECR).





Οι ευρωβουλευτές αρχίζουν να συγκεντρώνονται για να υπερασπιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και να αντιταχθούν στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το Πράσινο Πιστοποιητικό.





Δελτίο τύπου - Στρασβούργο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – 21/10/2021





Αντιδρώντας στις αυξημένες παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβαν κοινή θέση για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της ΕΕ, τα οποία απειλούνται τώρα λόγω του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της καταχρηστικής χρήσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID .





Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Στρασβούργο, στις 20 Οκτωβρίου 2021, εξέφρασαν επίσης τις σοβαρές ανησυχίες εκατοντάδων μελών του προσωπικού που εργάζονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίοι ζουν υπό την απειλή ότι θα χάσουν τη δουλειά τους εάν δεν διαθέτουν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. γνωστό και ως Πράσινο Πιστοποιητικό.





Στη συνέντευξη Τύπου με τίτλο «Υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την κατάχρηση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού» μίλησαν τέσσερις ευρωβουλευτές: η Christine Anderson (Γερμανία, ID), η Francesca Donato (Ιταλία, NI), ο Ivan Vilibor Sinčić (NI, HR) και ο Cristian Terheş. (ECR, RO).





Αυτοί οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να δώσουν φωνή σε εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες που αγωνίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.





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