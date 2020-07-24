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De overheid moet echt wat doen, maar u kunt ook wat doen!
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0 view • July 24, 2020
Rob Elens, 11 mei 2020
"Huisarts Rob Elens: De overheid moet echt wat doen, maar u kunt ook wat doen! Nu met kijkersvragen!"
Na het vorige interview met huisarts Rob Elens over Coronamedicatie die door de inspectie verboden werd (terwijl ze ook nog eens het verkeerde medicijn voor ogen hadden), maken we een follow-up met dr. Rob over wat u zelf kunt doen tegen corona. En … we stellen ook uw kijkersvragen aan dr. Rob!
- Hoe kunnen gewone mensen zich weerbaar maken tegen Covid 19
- Hoe kunnen mantelzorgers zichzelf en hun hulpbehoevende weerbaar maken tegen Covid 19
- Wat kunnen zorgverleners die met coronapatiënten werken, nemen uit voorzorg?
*** *** ***
Corona mag je blijkbaar niet genezen
https://www.bitchute.com/video/iXbDBTiPgHRm/
Het tweede uurtje
https://www.bitchute.com/video/qvt8oU7Mqb29/
*** *** ***
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ/
https://www.deblauwetijger.com/
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
https://zelfzorgcovid19.nl/
"Huisarts Rob Elens: De overheid moet echt wat doen, maar u kunt ook wat doen! Nu met kijkersvragen!"
Na het vorige interview met huisarts Rob Elens over Coronamedicatie die door de inspectie verboden werd (terwijl ze ook nog eens het verkeerde medicijn voor ogen hadden), maken we een follow-up met dr. Rob over wat u zelf kunt doen tegen corona. En … we stellen ook uw kijkersvragen aan dr. Rob!
- Hoe kunnen gewone mensen zich weerbaar maken tegen Covid 19
- Hoe kunnen mantelzorgers zichzelf en hun hulpbehoevende weerbaar maken tegen Covid 19
- Wat kunnen zorgverleners die met coronapatiënten werken, nemen uit voorzorg?
*** *** ***
Corona mag je blijkbaar niet genezen
https://www.bitchute.com/video/iXbDBTiPgHRm/
Het tweede uurtje
https://www.bitchute.com/video/qvt8oU7Mqb29/
*** *** ***
https://www.youtube.com/channel/UCuwWXfh9Dk5OD6sdzSOcYiQ/
https://www.deblauwetijger.com/
https://www.petities.com/einde_corona_crises_overheid_sta_behandeling_van_covid-19_met_hcq_en_zink_toe
https://zelfzorgcovid19.nl/
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