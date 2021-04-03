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Solitulafono faasaga i tagata - Reiner Fuellmich - 12 Oketopa 2020
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40 views • April 03, 2021
O le faamatalaga lea na tuuina mai e Reiner Fuellmich, loia o faamasinoga o loo galue faasaga i kamupani pepelo, o loo galue ai nei i le vasega o tagi i solitulafono faasaga i tagata soifua e faatatau i le coronavirus auala na faatino i le salafa o le lalolagi. O ia foi o se sui o le Siamani Corona Investigative Komiti. O le faʻalavelave faʻafuaseʻi, e tusa ai ma mea uma ua tatou iloa i aso nei, e tatau ona toe faʻaigoaina o le "Corona Scandal" ma i latou e nafa ma ia mea e tatau ona molia faʻasolitulafono ma molia i le totogiina o tagata. Na ia tuuina mai se aotelega o mea moni moni o le faʻamaʻi o le corona pandemia, ma faʻaiʻuina ia faiga e aunoa ma se lava faʻamatalaga faʻatulafonoina poʻo le faʻavae, ma o lea e le tusa ai ma faʻavae ma e tatau ona soloia loa. O le anti-corona faiga na mafua ai, ma faaauau pea ona mafua ai, o le matua faʻatamaia o le soifua maloloina o le lalolagi ma le tamaoaiga o le lalolagi o solitulafono na faia e malo ma WHO e tatau ona agavaʻa faʻapitoa e avea ma moni solitulafono faasaga i tagata soifua, pei ona faʻamatalaina i le vaega 7 o le International Criminal Tulafono O lana aotelega o faʻamaoniga o le faʻaaoga sese o suʻega a le PCR, ufimata ma lokaina o loʻo faʻamaonia. Na ia faʻaiʻuina o le gaioiga a le vasega o le auala sili lea ona lelei i le tauia o faʻaleagaina ma le talanoaina o faʻaupuga faaupufai. (49 min) https://www.fuellmich.com
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