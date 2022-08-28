Dr James Davies: Η Διασύνδεση της Ψυχιατρικής & των Μεγάλων Φαρμακοβιομηχανιών [Επεισόδιο 3 από 4]

- Το Πρώτο Επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/2cb4a680-d95d-4b46-8d42-7de51381c87f





- Το Δεύτερο Επεισόδιο εδώ: https://www.brighteon.com/212cce5b-3ac1-435e-b7e3-2ec68dad66a3

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ΩΡΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ.





ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ.





- «Μα γιατρέ μου όλα αυτά τα συμπτώματα που έχω ?»

- «Οι εξετάσεις σου είναι καθαρές δεν έχεις τίποτα, μάλλον πρέπει να σε εξετάσει ο συνάδελφος ψυχίατρος!»





O αριθμός των ψυχικών διαταραχών έχει αυξηθεί από 106 τη δεκαετία του 1960 σε περίπου 370 σήμερα;





Γιατί ο ορισμός της ψυχικής διαταραχής έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει όλο και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας;





Στο τρίτο μέρος ο Δρ. Davies αναλύει το Έμμεση Μάρκετινγκ ή Έμμεση Βιομηχανική Eπιρροή των φαρμακοβιομηχανιών ειδικά στο τομέα των ψυχιατρικών φαρμάκων.





Φυσικά, όπου τα ψυχοφάρμακα βοήθησαν πραγματικά τους ανθρώπους, μπορεί να έχουν κάποια αξία. Ωστόσο, οι έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των ψυχιατρικών φαρμάκων ειδικότερα έχει υπερτονιστεί τόσο από τη βιομηχανία όσο και από τους επαγγελματίες που η βιομηχανία χρηματοδοτεί.





Και ότι η αυξανόμενη κατανάλωση τέτοιων φαρμάκων έχει οδηγηθεί λιγότερο από την κλινική τους επιτυχία και περισσότερο από το καλό μάρκετινγκ που κρύβει την κακή επιστήμη. Η χειραγώγηση και το θάψιμο των αρνητικών δεδομένων των κλινικών δοκιμών στερείται κανονισμών για τα φάρμακα





Και δυστυχώς οι ισχυρές οικονομικές συμμαχίες μεταξύ της βιομηχανίας και του κλάδου της ψυχιατρικής έχουν ιατρικοποιήσει την καθημερινή ανθρώπινη δυστυχία.





Ο Δρ James Davies αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2006 με διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνική και Ιατρική Ανθρωπολογία.





Είναι καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Roehampton και επαγγελματίας ψυχοθεραπευτής. Ο James έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, στην Οξφόρδη, το Όσλο, το Μπράουν, το UCL και το Κολούμπια.





Έχει γράψει για τους Times, το New Scientist, τον Guardian και το Salon και είναι συγγραφέας του best seller βιβλίου: “Εξιχνιάστηκε: Γιατί η ψυχιατρική κάνει περισσότερο κακό παρά καλό” [Cracked: why psychiatry is doing more harm than good].





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ΠΗΓΗ: Psychiatry & Big Pharma: Exposed - Dr James Davies, PhD - https://www.youtube.com/watch?v=-Nd40Uy6tbQ





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