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Hälsokonspirationen
Föreningen Cui Bono
Föreningen Cui Bono
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442 views • December 13, 2020
- ett föredrag av Patrik känd från Radio Cui Bono

I takt med att det moderna samhället har vuxit fram har även antalet olika åkommor som människor lider av ökat markant. Läkemedelsindustrin har i mångas ögon klivit in som en räddare i nöden och har tagit fram någon form av mirakelpiller eller kur till de sjukdomar som människor lider av. Det som många dock inte tänker på är att också läkemedelsföretagen är vinstdrivande företag. Det finns alltså inget ekonomiskt incitament till att bota några sjukdomar, utan livslång medicinering är lika med en trogen kund och en säker inkomst under lång tid framöver.
Den som läser bipacksedeln till ett valfritt läkemedel framtaget av Big Pharma kommer att lära sig mycket. I många fall listas där biverkningar som i sig kan vara mycket värre än själva sjukdomen de ska bota. Big Pharma har dessutom tagit fram läkemedel till dessa biverkningar och på så sätt får de in många människor i en allt mer eskalerande läkemedelskonsumtion.

Hur kan det ha blivit så här? Är det ett ärligt misstag eller en medveten och ondskefull agenda som genomdrivs?

Patrik har granskat medicin- och hälsovetenskap i tio år och kommer under detta föredrag att undersöka vilket vetenskapligt stöd som finns för de grundläggande medicinska paradigmen inom västerländsk medicin av idag.
Keywords
healthvaccinesbig pharma
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