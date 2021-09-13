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13.09.2021. Китайские пограничники периодически видят Богородицу (Выпуск № 217 часть II (2)).
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6007 views • September 11, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Цветущая пустыня в Саудовской Аравии сегодня Чудо в пустыне 2021 | Катаклизмы, изменение климата. https://www.youtube.com/watch?v=cA3q4xmY7ug.
04:22 Объяснён парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле. https://lenta.ru/news/2021/09/01/corona_israel/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
05:47 И ТАК БУДЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ... В США массово собирают личные данные непривитых людей. https://3rm.info/main/86249-i-tak-budet-po-vsemu-miru-v-ssha-massovo-sobirajut-lichnye-dannye-neprivityh-ljudej.html.
06:20 Супервулканы скоро проснутся, отравят всё вокруг, а Земля превратится в Марс? // А поговорить? https://www.youtube.com/watch?v=yyIoZtkKMw0.
15:05 НОВЫЙ БЕСОГОН НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МОЛИТЕСЬ ЕМУ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАДАЮТ БЕСЫ!!! https://www.brighteon.com/2d5d7262-f96b-4ed6-b218-2729771f3ab5.
26:48 АВСТРАЛИЯ. Детей загнали на стадион и принудительно провакцинировали. Трое детей сразу умерли. https://3rm.info/main/86306-avstralija-detej-zagnali-na-stadion-i-provakcinirovali-troe-detej-srazu-umerli.html.
27:37 Вакцинация против здоровья: новые данные о вреде прививки. https://www.youtube.com/watch?v=y26-zZK2_9o&;t=6s.
39:45 Монастырь Коренная Пустынь в осаде! Потихоньку все обратно начинается. https://www.youtube.com/watch?v=ZBTwKn6CTtI.
43:56 Срочно уезжайте из больших городов. https://www.youtube.com/watch?v=CDzJ8Da3uuk.
47:02 Мария Шукшина: вирус бескультурья выкашивает целое поколение - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=3E4RQFjx0ls.
51:45 Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=79bjfVuOcpA.
53:57 Письмо слушателя. Здание шагает 60 метров.
56:00 Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=79bjfVuOcpA.
Сегодня мы увидим какие природные изменения и катаклизмы происходят в разных уголках нашей планеты. Узнаем, чем вызван новый всплеск заболевания в Израиле, также поговорим о том, кто и зачем собирает личные данные в США, увидим, что уже насильно прививают детей, и как заставляют делать прививку. Поговорим о настоящем бесогоне Савве Ахиллеосе из Греции, а также о том, как с помощью музыки влияют на человека.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Цветущая пустыня в Саудовской Аравии сегодня Чудо в пустыне 2021 | Катаклизмы, изменение климата. https://www.youtube.com/watch?v=cA3q4xmY7ug.
04:22 Объяснён парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле. https://lenta.ru/news/2021/09/01/corona_israel/?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
05:47 И ТАК БУДЕТ ПО ВСЕМУ МИРУ... В США массово собирают личные данные непривитых людей. https://3rm.info/main/86249-i-tak-budet-po-vsemu-miru-v-ssha-massovo-sobirajut-lichnye-dannye-neprivityh-ljudej.html.
06:20 Супервулканы скоро проснутся, отравят всё вокруг, а Земля превратится в Марс? // А поговорить? https://www.youtube.com/watch?v=yyIoZtkKMw0.
15:05 НОВЫЙ БЕСОГОН НАШЕГО ВРЕМЕНИ. МОЛИТЕСЬ ЕМУ, ЕСЛИ НА ВАС НАПАДАЮТ БЕСЫ!!! https://www.brighteon.com/2d5d7262-f96b-4ed6-b218-2729771f3ab5.
26:48 АВСТРАЛИЯ. Детей загнали на стадион и принудительно провакцинировали. Трое детей сразу умерли. https://3rm.info/main/86306-avstralija-detej-zagnali-na-stadion-i-provakcinirovali-troe-detej-srazu-umerli.html.
27:37 Вакцинация против здоровья: новые данные о вреде прививки. https://www.youtube.com/watch?v=y26-zZK2_9o&;t=6s.
39:45 Монастырь Коренная Пустынь в осаде! Потихоньку все обратно начинается. https://www.youtube.com/watch?v=ZBTwKn6CTtI.
43:56 Срочно уезжайте из больших городов. https://www.youtube.com/watch?v=CDzJ8Da3uuk.
47:02 Мария Шукшина: вирус бескультурья выкашивает целое поколение - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=3E4RQFjx0ls.
51:45 Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=79bjfVuOcpA.
53:57 Письмо слушателя. Здание шагает 60 метров.
56:00 Куклы и кукловоды. Манипуляция сознанием. https://www.youtube.com/watch?v=79bjfVuOcpA.
Сегодня мы увидим какие природные изменения и катаклизмы происходят в разных уголках нашей планеты. Узнаем, чем вызван новый всплеск заболевания в Израиле, также поговорим о том, кто и зачем собирает личные данные в США, увидим, что уже насильно прививают детей, и как заставляют делать прививку. Поговорим о настоящем бесогоне Савве Ахиллеосе из Греции, а также о том, как с помощью музыки влияют на человека.
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