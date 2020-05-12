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Проповедь: "Божья Церковь". Пастор Виктор Когут
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5 views • May 12, 2020
▶️▶️▶️▶️ Проповедь: "Божья Церковь".
▶️▶️▶️ Проповедует Пастор Виктор Когут.
▶️▶️ Анонс проповеди:
▶️ "Церковь" (Екклесиа) - собрание членов общины обладающих правом голоса.
Божья Церковь - это Божья семья.
Глава Церкви - Иисус Христос.
Занятие Церкви - это
1. Учение апостолов
2. Общение друг с другом
3. Преломление хлеба
4. Молитва
Деяния 2:42
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Цель Церкви - явить Христа и Царство Небесное на Земле.
▶️ Сайт Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений" : http://7793.ru
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▶️▶️ Bitcoin BTC: 1Lg92foRrQApcBXtnQHPtEWmWR82yFiWW6
▶️ Ethereum ETH: 0xaf6189667012d20b008c45cd026edb32b2d376ab
▶️▶️▶️ Проповедует Пастор Виктор Когут.
▶️▶️ Анонс проповеди:
▶️ "Церковь" (Екклесиа) - собрание членов общины обладающих правом голоса.
Божья Церковь - это Божья семья.
Глава Церкви - Иисус Христос.
Занятие Церкви - это
1. Учение апостолов
2. Общение друг с другом
3. Преломление хлеба
4. Молитва
Деяния 2:42
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Цель Церкви - явить Христа и Царство Небесное на Земле.
▶️ Сайт Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений" : http://7793.ru
▶️ Реквизиты для финансовой поддержки Мирового Движения: "Династии Христа - Творцы Культуры Поколений":
▶️▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка из России: https://donate.qiwi.com/payin/BLAGODA...
▶️▶️▶️▶️ Разовая поддержка с любой точки мира: https://donorbox.org/7793
▶️▶️▶️ Ежемесячная поддержка: https://www.patreon.com/a7793
▶️▶️ Bitcoin BTC: 1Lg92foRrQApcBXtnQHPtEWmWR82yFiWW6
▶️ Ethereum ETH: 0xaf6189667012d20b008c45cd026edb32b2d376ab
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