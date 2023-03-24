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https://vk.com/video27889722_456241614
Videography for Sitronics IT company https://www.publish0x.com/professional-videoproduction/videography-for-sitronics-it-company-xddzkke
Shooting multimedia system.
Presentation of a multimedia system for shooting clubs.
Source: https://vk.com/@piterpro_production-kak-prohodili-semki-videorolika-dlya-it-kompanii-sitronics
Publication in Russian: https://dzen.ru/a/ZB0okqVvak1Qwyjp
Game system for shooting clubs
Professional videoproduction CMCproduction & SmartREC for IT Sitronics