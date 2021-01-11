Dangers, challenges et opportunités de l'année 2021 - CDL72 - Jean-Jacques Crevecoeur

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Dangers, challenges et opportunités de l'année 2021 - CDL72 - Jean-Jacques Crevecoeur
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0 view • January 11, 2021
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Dans cette nouvelle conversation du lundi, alors que je sors de ma retraite, je partage avec vous le fruit de mes réflexions sur ce qui est attendu de nous tout au long de cette nouvelle année de tous les dangers !
Face à cet étau qui resserre de plus en plus autour de nous, nous avons l'occasion unique de nous transformer alchimiquement en diamants inaltérables… à condition d'accepter de réaliser trois postures complémentaires : méditer, militer et préparer le réenchantement du monde à venir…
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 11 janvier 2021
Dans cette nouvelle conversation du lundi, alors que je sors de ma retraite, je partage avec vous le fruit de mes réflexions sur ce qui est attendu de nous tout au long de cette nouvelle année de tous les dangers !
Face à cet étau qui resserre de plus en plus autour de nous, nous avons l'occasion unique de nous transformer alchimiquement en diamants inaltérables… à condition d'accepter de réaliser trois postures complémentaires : méditer, militer et préparer le réenchantement du monde à venir…
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