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Info - Votre santé nous intéresse car elle rapporte des milliard de dollars !!!
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34 views • September 08, 2020
L'industrie la plus riche au mode c'est... le lobby pharmaceutique bien sûr avec le fameux médicament et mieux encore, il ont investi des milliards dans le secteur du vaccin, il est déjà n°1 toute catégorie des ventes dans le monde. Pour exemple, Bill Gates a investi 10 milliards et en à déjà gagner 200 sur le dos des populations ignorante et en passant il les rends encore plus malade avec ses vaccins rempli de poisson, sauf quand elles meurt, car c'est assez fréquent il faut réduire la population de 10 à 15% dit-il dans ses conférence !!!
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