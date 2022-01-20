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O mea taua o Joe Rogan faatalanoaga o Robert Malone 30 Tesema 2021
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10 views • January 20, 2022
Atonu o se talanoaga pito sili lea ona taua ile tulaga ole COVID na faia. O le ata muamua e silia ma le 3 itula le umi ma o le tusitusiga atoa o loʻo iinei. O lo'o aofia ai fa'ailoga o le afa muamua, o le isi vitio e mulimuli mai (https://theconservativetreehouse.com/blog/2022/01/03/transcript-of-joe-rogan-interviewing-dr-robert-malone/). O Dr. Robert Malone o le su'esu'e lea o pateni tui mRNA muamua e iva, lea na fa'aulu muamua i le 1989 ma le RNA transfection. I lenei vitio latou te aofia ai agavaa o Dr Malone ma galuega talafeagai i le mafai ona tautala i nei autu, o lana matafaioi i le tui ma le tulafono faatonutonu o fualaau faasaina i Amerika, o lona faasaina e ala o faasalalauga faaagafesootai, o le salalau ma le faamaopoopoina o le faitioina o faamatalaga, bioethics ma le maliega malamalama. , vave togafitiga ma toe faʻafoʻiina vailaʻau, o le matafaioi a le FDA, WHO ma isi i le natia o le Hydroxychloroquine, Ivermectin ma isi vailaʻau faʻatau, le maualuga o le puipuiga faʻale-natura, tui itu-aʻafiaga ma le matafaioi a T-cells. (Vitio ulutala, 59 minute).
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