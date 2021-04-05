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Виктория ПреобРАженская. «Матерь Света» (Эзотерическая Поэма). «Наука о Свете и Его Трансформации»
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15 views • April 05, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Матерь Света» (Эзотерическая Поэма). «Наука о Свете и Его Трансформации». https://youtu.be/-TAZo6-1jqY
Фрагмент Лекции-Семинара №1. Тема: «Переход Планеты Земля в Новый Временной Виток, Эру Света, Эпоху Великой Женственности, Гармонии и КРАСОТЫ». 12 декабря 2009 года, Москва.
Читает Автор.
Текст: «Матерь Света» (Эзотерическая Поэма). https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/mater-sveta
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/04/05/viktoriya-preobrazhenskaya-mater-sveta-ezotericheskaya-poema-nauka-o-svete-video/
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Фрагмент Лекции-Семинара №1. Тема: «Переход Планеты Земля в Новый Временной Виток, Эру Света, Эпоху Великой Женственности, Гармонии и КРАСОТЫ». 12 декабря 2009 года, Москва.
Читает Автор.
Текст: «Матерь Света» (Эзотерическая Поэма). https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/mater-sveta
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/04/05/viktoriya-preobrazhenskaya-mater-sveta-ezotericheskaya-poema-nauka-o-svete-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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