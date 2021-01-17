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Формула ОЗОЛОЧЕНИЯ Виктории ПреобРАженской. https://youtu.be/tgslYM9BHX4 В начале было Слово. И это Слово — РА! Что значит: Изначальный Свет, Золото, Солнце, Вселенский Огнь, Дух Святый. Вторым Словом было МА. Что значит: Вода, Энергия, Мать всех форм и вещей. В Воде и Огне сотварилась МАРА, а из МАРы обРАзовался РАМА. БА — стала душой. А БАБА — святой душой в душе. НА — стала НАБА, что значит: тонкий слой атмосферы или одухотварённое простРАнство, или Воздух, и т.д. Всё Сущее Тварилось Словом. И естественно, язык во всём МиРАздании был един и вмещал в себя Сущее. Сакральное Знание и Дух Святый Наполняли первичный язык изнутри. Слово было живым и излучало потоки Высшего Света, вибрировало и сияло. А ЧелоВек МиРАздания (а правильнее сказать, МАРАздания) мыслил обРАзно, сиял изнутри, потому что вмещал в свой РАзум Весь Макрокосм. ЧелоВек ведал Свет и был подобен Свету, а посему, летал и был безсмертен, т.е. его Чело вмещало свет и было Вечным. Со временем, чем более обеднялся язык человека, чем более его поглощала материя, тем более он утРАчивал память, РАзум, Знание и Свет. Но Свет, в отличие от человека, никогда не теряет своего свойства: сиять даже во Тьме. Сокрывшись в розсыпях руських слов, первичный Свет в состоянии изменить мир. Формула Озолочения Сформирована таким обРАзом, что всякий, произносящий или слушающий её, с лёгкостью может очиститься, изцелиться, обрести целостность ауры, ОЗОЛОТИТЬСЯ изнутри и защититься от негативов внешнего мира. А также открыться к Изобилию Вселенной и обрести безсмертие. Повторяя Формулу Озолочения, наполняешься золотым свечением.
ЗдРАвствуй, РА-Свет! РАдуйся, РА́сия! КультУРА и ПРАвда ПРАвят РАзумом! ПреОБРАЖЕНие РАдужной СтРАны — РАя — КРАя ПрекРАсного! ВозвРАщается СфеРА У́РА! ЗдРАвие ПРАщуров — ОбРАзованность ПиРАмиды! СтРАжей ВРАта РАзкрыты! ПРАвь ПРАздник, ВеРА! ИзбРАнные ОбРАтились к РА! КРАСОТА в ХРАМине Ведающих РА! УРА!
Виктория ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 2007 ©
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Источник: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/formula-ozolocheniya-viktorii-preobrazhenskoj
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