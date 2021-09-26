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A AGENDA EM CURSO - Expondo a Farsa Global - parte 1
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75 views • September 26, 2021
A verdade por trás da propaganda midiática da situação atual.
A verdadeira intenção de cumprir uma agenda nefasta perante a humanidade...
Informações muito mais aprofundadas sobre esse assunto, estão sendo reveladas neste vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas antes que seja tarde, não é possível ser mais expressivo sobre isso, devido a censura e retaliações, que todos já conhecem...
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