Lekarze z całego świata alarmują: NIE PRZYJMUJCIE „SZCZEPIONKI” p/COVID – to niebezpieczne

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13383 views • March 10, 2021





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http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/szczepionka/

http://cioz-dobrostan.pl/covid-19/lekarze-o-covid19/



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