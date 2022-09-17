Χρήστος Θηβαίος - Ο γορίλας

https://youtu.be/jrRIzuLeA0s

Ο ΓΟΡΙΛΑΣ (στίχοι : Χρήστος Θηβαίος, σύνθεση : George Brassens)

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο

ένα γορίλα που κάτι τσιγγάνοι τον είχαν φέρει φυλακισμένο

δίχως αισχύνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού

παίζαν αναίσθητα με το ζώο δε λέω πώς δε λέω πού

Προσοχή στο γορίλα





Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση

απότομα ανοίγει δεν ξέρω γιατί ίσως να το `χαν άσχημα κλείσει

το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τ’ αναλάβω

μιλούσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο

Προσοχή στο γορίλα





Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή του γορίλα του `χει σαλέψει

δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού γι’ αυτό μπορεί να τα μπερδέψει

απ’ τους παρόντες τότε ο καθείς σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει

οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο οι ιδέες και άλλο η πράξη





Ο όχλος ομοθυμαδόν ξεχύνεται έντρομος στο δρόμο

μα ένας ψύχραιμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο

και αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει το θηρίο πάτησε γκάζι

τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πήδους τους αρπάζει

Προσοχή στο γορίλα





Αχ αναστέναξε η γιαγιά να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον

θα `ταν τελείως παράξενο και δε θα το ευχόμουν εκτός των άλλων

να με μπερδέψει με μια μαϊμού είπε ο δικαστής ενοχλημένος

είναι αδύνατο εντελώς στο τέλος βγήκε γελασμένος





Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά το δικαστή σφίγγει με πάθος

και προς τους θάμνους τον τραβά ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος

τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω αδυνατώ να αναφέρω εκτενώς

μα με είχε το θέαμα συνεπάρει τι σφρίγος τι ένταση τι ρυθμός

Προσοχή στο γορίλα





Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που `χε το αλλόκοτο τούτο δράμα

στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής στα διαλείμματα φώναζε μάνα

φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία

και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία

Προσοχή στο γορίλα

https://youtu.be/kHwN2HSk4zg

www.elniplex.com/το-τραγούδι-της-εβδομάδας-sep1-22-ο-γοριλας/

www.artsandthecity.gr/stixoi/ο-γορίλας/

Αν σας απειλούσε ποτέ κανείς βιάστε τον έναν ή τον άλλον

τη γιαγιά ή τον δικαστή, ποιόν θα διαλέγατε δεν αμφιβάλω

κι αν ο γορίλας φημίζεται ότι είναι αρρενωπότατος και προικισμένος

τούτος εδώ μας βγήκε ντεμί στα γούστα κάπως ... σκισμένος



Προσοχή στο γορίλα!

