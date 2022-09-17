BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Χρήστος Θηβαίος - Ο γορίλας
BAS4aa
BAS4aa
53 followers
Follow
3
Share
Report
1474 views • September 17, 2022

https://youtu.be/jrRIzuLeA0s

Ο ΓΟΡΙΛΑΣ (στίχοι : Χρήστος Θηβαίος, σύνθεση : George Brassens)

Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο

ένα γορίλα που κάτι τσιγγάνοι τον είχαν φέρει φυλακισμένο

δίχως αισχύνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού

παίζαν αναίσθητα με το ζώο δε λέω πώς δε λέω πού

Προσοχή στο γορίλα


Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που έγκλειστη ζούσε η κακόμοιρη φύση

απότομα ανοίγει δεν ξέρω γιατί ίσως να το `χαν άσχημα κλείσει

το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα τ’ αναλάβω

μιλούσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο

Προσοχή στο γορίλα


Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή του γορίλα του `χει σαλέψει

δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού γι’ αυτό μπορεί να τα μπερδέψει

απ’ τους παρόντες τότε ο καθείς σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει

οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο οι ιδέες και άλλο η πράξη


Ο όχλος ομοθυμαδόν ξεχύνεται έντρομος στο δρόμο

μα ένας ψύχραιμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο

και αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει το θηρίο πάτησε γκάζι

τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πήδους τους αρπάζει

Προσοχή στο γορίλα


Αχ αναστέναξε η γιαγιά να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον

θα `ταν τελείως παράξενο και δε θα το ευχόμουν εκτός των άλλων

να με μπερδέψει με μια μαϊμού είπε ο δικαστής ενοχλημένος

είναι αδύνατο εντελώς στο τέλος βγήκε γελασμένος


Απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά το δικαστή σφίγγει με πάθος

και προς τους θάμνους τον τραβά ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος

τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω αδυνατώ να αναφέρω εκτενώς

μα με είχε το θέαμα συνεπάρει τι σφρίγος τι ένταση τι ρυθμός

Προσοχή στο γορίλα


Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που `χε το αλλόκοτο τούτο δράμα

στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής στα διαλείμματα φώναζε μάνα

φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία

και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία

Προσοχή στο γορίλα

https://youtu.be/kHwN2HSk4zg

www.elniplex.com/το-τραγούδι-της-εβδομάδας-sep1-22-ο-γοριλας/

www.artsandthecity.gr/stixoi/ο-γορίλας/

Αν σας απειλούσε ποτέ κανείς βιάστε τον έναν ή τον άλλον

τη γιαγιά ή τον δικαστή, ποιόν θα διαλέγατε δεν αμφιβάλω

κι αν ο γορίλας φημίζεται ότι είναι αρρενωπότατος και προικισμένος

τούτος εδώ μας βγήκε ντεμί στα γούστα κάπως ... σκισμένος

Προσοχή στο γορίλα!

Keywords
funbewaregorila
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Garrison Vance
Study: Screens are corroding teens&#8217; belief in a healthy life

Study: Screens are corroding teens’ belief in a healthy life

Ava Grace
The hidden power of puttering: How small, unstructured movements can transform your health and happiness

The hidden power of puttering: How small, unstructured movements can transform your health and happiness

Patrick Lewis
Prolonged Sitting Linked to 9% Higher Cancer Death Risk per Hour, Study Finds

Prolonged Sitting Linked to 9% Higher Cancer Death Risk per Hour, Study Finds

Morgan S. Verity
Study: Breakfast After Noon Linked to 29% Higher Risk of Early Death

Study: Breakfast After Noon Linked to 29% Higher Risk of Early Death

Coco Somers
British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy