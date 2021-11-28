Bill Gates recomienda libros de edición genética, robots y un niño muerto

Frotando la Costumbre 8 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

61 views • November 28, 2021





Subido el 22 de noviembre del 2021 al blog personal de Bill Gates:

https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Holiday-Books-2021



Ah, el bueno de Bill. El que camina al son de las campanitas y la nieve navideña saludando a Shakespeare con su apodo homónimo, sacándose una selfie que le pide uno de los Papá Noel que se pasean en patines, conviviendo con astronautas y robots en las calles asépticas del planeta tierra mientras el mundo se incendia.



El psicópata no-médico, no-epidemiólogo, no-infectólogo y no-crítico literario recomienda lecturas para estas fiestas.



¿Y qué lecturas recomienda?



Elige primero un libro de ciencia ficción para encandilarnos con el espacio y los ovnis, escrito por un científico informático que en sus páginas habla peyorativamente del negacionismo climático y su trama plantea una intervención al sol para salvar a la tierra del ataque de un microorganismo con la ayuda de las Naciones Unidas.



Elige luego un relato sobre Hamnet, el hijo de William Shakespeare que murió a los 11 años víctima, en la mitología popular, de la peste bubónica. El libro, dice Gates, plantea una narrativa que es una especie de racconto histórico mezclado con ficción. Es decir, un relato que fusiona lo fáctico y la imaginación, motor de esta era de la percepción por sobre la biología y la guerra psicológica de la información. Lo subrayo: Bill Gates elige un libro con un título de un niño muerto por una peste. A los 52 segundos en imagen se ve una taza que tiene escrita Plague (Plaga) y otra que reza History and Fiction (Historia y Ficción), con la calavera de Hamlet/Hamnet en el centro sobre el libro abierto.



Su tercera elección es ya más explícita, y elige presentarla con una vidriera llena de pastelitos y golosinas para hacerla más atractiva. Es el libro sobre Jennifer Doudna, fundadora y presidenta del Innovative Genomics Institute (financiado por el DARPA) y premio Nobel de Química por su desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9 de edición genética que el propio Bill Gates viene financiando hace años y el World Economic Forum publicitando. Qué casualidad que la misma gente que quiere insertar tecnología debajo de tu piel, reducir la población e inyectar a toda la humanidad con sistemas operativos a actualizar, esté detrás de la tecnología CRISPR capaz de extinguir la posibilidad de dar descendencia y resignificar para siempre lo que es ser humano. A Doudna se la ve seguido en entrevistas junto a Anthony Fauci y formando parte de los paneles de charlas del Aspen Institute, además de ser cultora de la narrativa del cambio climático y el Covid. En el video, Gates pareciera querer sacarle las dudas hasta al más obtuso de los escépticos que aún lo ven como un filántropo y no como el criminal conspirador que es. Porque hace otro planteo: ya que modificamos genéticamente a la humanidad con el pretexto de curar enfermedades, ¿acaso se usará la tecnología CRISPR para otros fines loables? Por ejemplo, para hacer, dice, "niños más inteligentes o guapos". Y lo dice con espíritu navideño. Eugenesia totalmente naturalizada, en tu cara. Mírese con atención la vidriera también: los "smarties" comestibles (¿con forma de jeringa?) y el plano posterior de lo que parecen ser chupetines con aspecto de labios carnosos.



El bueno de Bill siempre estuvo muy interesado en el cerebro humano y su siguiente recomendación es un libro de Jeff Hawkins al que, comenta Gates en una entrevista, siempre le interesaron las "conexiones entre la neurociencia y el aprendizaje automatizado". El libro es sobre una "nueva teoría de la inteligencia" que trata además sobre el futuro de la inteligencia artificial, algo en lo que el máximo financista privado de la OMS ha estado invirtiendo por años. Por eso su última recomendación enfatiza el punto: una novela que tiene lugar en un Estados Unidos distópico contada desde el punto de vista de un robot llamado Klara. Porque hay que humanizar al robot. ¿Y a nosotros? Pues, hay que deshumanizarnos; extinguir una buena parte de la población también; porque en definitiva, como dice Gates en esta vomitiva propaganda de programación predictiva, "vamos a tener muchos robots en nuestra vida".



La Fundación Gates tiene un historial de años financiando estudios de edición genética. La última dádiva económica que figura en su página respecto a CRISPR data de noviembre del 2020:



El último artículo es de febrero del 2021: Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Subido el 22 de noviembre del 2021 al blog personal de Bill Gates:Ah, el bueno de Bill. El que camina al son de las campanitas y la nieve navideña saludando a Shakespeare con su apodo homónimo, sacándose una selfie que le pide uno de los Papá Noel que se pasean en patines, conviviendo con astronautas y robots en las calles asépticas del planeta tierra mientras el mundo se incendia.El psicópata no-médico, no-epidemiólogo, no-infectólogo y no-crítico literario recomienda lecturas para estas fiestas.¿Y qué lecturas recomienda?Elige primero un libro de ciencia ficción para encandilarnos con el espacio y los ovnis, escrito por un científico informático que en sus páginas habla peyorativamente del negacionismo climático y su trama plantea una intervención al sol para salvar a la tierra del ataque de un microorganismo con la ayuda de las Naciones Unidas.Elige luego un relato sobre Hamnet, el hijo de William Shakespeare que murió a los 11 años víctima, en la mitología popular, de la peste bubónica. El libro, dice Gates, plantea una narrativa que es una especie de racconto histórico mezclado con ficción. Es decir, un relato que fusiona lo fáctico y la imaginación, motor de esta era de la percepción por sobre la biología y la guerra psicológica de la información. Lo subrayo: Bill Gates elige un libro con un título de un niño muerto por una peste. A los 52 segundos en imagen se ve una taza que tiene escrita Plague (Plaga) y otra que reza History and Fiction (Historia y Ficción), con la calavera de Hamlet/Hamnet en el centro sobre el libro abierto.Su tercera elección es ya más explícita, y elige presentarla con una vidriera llena de pastelitos y golosinas para hacerla más atractiva. Es el libro sobre Jennifer Doudna, fundadora y presidenta del Innovative Genomics Institute (financiado por el DARPA) y premio Nobel de Química por su desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas9 de edición genética que el propio Bill Gates viene financiando hace años y el World Economic Forum publicitando. Qué casualidad que la misma gente que quiere insertar tecnología debajo de tu piel, reducir la población e inyectar a toda la humanidad con sistemas operativos a actualizar, esté detrás de la tecnología CRISPR capaz de extinguir la posibilidad de dar descendencia y resignificar para siempre lo que es ser humano. A Doudna se la ve seguido en entrevistas junto a Anthony Fauci y formando parte de los paneles de charlas del Aspen Institute, además de ser cultora de la narrativa del cambio climático y el Covid. En el video, Gates pareciera querer sacarle las dudas hasta al más obtuso de los escépticos que aún lo ven como un filántropo y no como el criminal conspirador que es. Porque hace otro planteo: ya que modificamos genéticamente a la humanidad con el pretexto de curar enfermedades, ¿acaso se usará la tecnología CRISPR para otros fines loables? Por ejemplo, para hacer, dice, "niños más inteligentes o guapos". Y lo dice con espíritu navideño. Eugenesia totalmente naturalizada, en tu cara. Mírese con atención la vidriera también: los "smarties" comestibles (¿con forma de jeringa?) y el plano posterior de lo que parecen ser chupetines con aspecto de labios carnosos.El bueno de Bill siempre estuvo muy interesado en el cerebro humano y su siguiente recomendación es un libro de Jeff Hawkins al que, comenta Gates en una entrevista, siempre le interesaron las "conexiones entre la neurociencia y el aprendizaje automatizado". El libro es sobre una "nueva teoría de la inteligencia" que trata además sobre el futuro de la inteligencia artificial, algo en lo que el máximo financista privado de la OMS ha estado invirtiendo por años. Por eso su última recomendación enfatiza el punto: una novela que tiene lugar en un Estados Unidos distópico contada desde el punto de vista de un robot llamado Klara. Porque hay que humanizar al robot. ¿Y a nosotros? Pues, hay que deshumanizarnos; extinguir una buena parte de la población también; porque en definitiva, como dice Gates en esta vomitiva propaganda de programación predictiva, "vamos a tener muchos robots en nuestra vida".La Fundación Gates tiene un historial de años financiando estudios de edición genética. La última dádiva económica que figura en su página respecto a CRISPR data de noviembre del 2020: https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2020/11/inv016569 El último artículo es de febrero del 2021: https://www.gatesfoundation.org/ideas/articles/gene-therapy-mike-mccune Keywords robotsagenda 2030vacunasbill gatescrisprcovid19inteligencia artificialtecnocracia

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